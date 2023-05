El conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Roger Torrent, ha visitat aquest divendres Empuriabrava les instal·lacions de la seu central de Gelati Dino, l’empresa de gelats artesans més grans de l’Estat. Ho ha fet acompanyat de l’alcalde de Castelló d’Empúries, Salvi Güell, i ha estat rebut pel director general de la companyia, Valter Rosso, i per la directora de comunicació, Sara Rosso.

Durant la trobada, Torrent ha tingut l’oportunitat de conèixer els detalls de l’activitat de Gelati Dino, com ara la seva cadena de producció, seguint els passos d’elaboració dels gelats. Des de la pasteurització fins al procés d’envasat, passant per la maduració i la introducció de fred i aire per transformar el líquid en gelat. També ha conegut com es torren i treballen els fruits secs que la companyia utilitza en alguns els seus productes.

Torrent ha valorat la professionalització de l’empresa, la consolidació i el creixement de llocs de treball així com la seva expansió nacional i internacional. “Animo als propietaris d’aquesta empresa familiar a continuar el camí que els porta cap a l’excel·lència i que exporta un model econòmic basat en la qualitat i en productes artesanals”, ha dit. La companyia gironina, fundada per l’italià Dino Pavese ara fa 45 anys, s’ha marcat com a objectiu per aquest 2023 obrir set nous punts de venda. De moment, ja s’han posat en marxa dues noves botigues, una a Perpinyà i l’altra a Doha (Qatar).

Per finalitzar la visita, el conseller ha tastat alguns dels gelats de l’ampli catàleg de Gelati Dino: nocciola piemonte (avellana), pistacchio extra (festuc), mango alphonso, maracuià i un gelat de llima, api i gingebre més enfocat a la línia gastronòmica.

Més de tres desenes de botigues repartides per tot el món

Fundada el 1978, Gelati Dino supera els dos centenars de treballadors que es reparteixen entre la central d’Empuriabrava i més d’una trentena d’establiments a diversos països. El seu gruix de botigues s’ubica arreu del litoral gironí i a ciutats com Girona, Barcelona i Madrid, encara que també se’n troben a Torremolinos. Saragossa, Marràqueix, Perpinyà i Doha. L’empresa produeix 450.000 litres de gelats a l’any i serveix, de mitjana, un gelat cada sis segons.

A través de la marca Pavese Gelato Creativo, distribueix gelats a la restauració, amb sabors tradicionals com per exemple vainilla, xocolata o sorbets de fruita, i també gastronòmics: foie mi-cuit de Collverd o pebre de Sichuan. Dino també ofereix gelats fets a mida pels xefs i l’empresa treballa per a restaurants amb estrella Michelin que busquen sabors curiosos i únics. Fabrica i prepara ingredients i productes semielaborats per vendre a professionals del gelat artesà, a través de la marca Compagnia del Gusto. I compra els aliments d’origen i directament del productor. Com els fruits secs (festucs i avellanes), els cítrics (mandarina i llimona), que provenen de la regió del Piamonte, Sicília i d’altres zones d’Itàlia.