L’Empordà s’ha convertit en una destinació enoturística de primer ordre. La seva tradició vitivinícola unida a la seva gastronomia, un ric entorn natural i cultural, així com la seva privilegiada ubicació han impulsat aquesta oferta. L’any passat, per exemple, els cellers de La Ruta de la DO Empordà varen rebre 80.374 persones, el doble de visitants des de la seva posada en marxa el 2014. Per parlar de com s’ha arribat a aquest punt i dels reptes i oportunitats de futur, el Setmanari de l’Alt Empordà, Prensa Ibérica i Celler Perelada impulsen la jornada de reflexió Descobrint els nous reptes de l’Enoturisme el dilluns 15 de maig, al matí. Aquesta activitat és gratuïta prèvia inscripció a la pàgina i destinada a professionals del turisme, de l’hostaleria i dels cellers, a més d’altres persones interessades en aquest sector emergent.

La jornada, que se celebrarà a la sala d’actes del nou Celler Perelada, s’obrirà a les 10 del matí amb una taula rodona en què participaran Xavier Albertí, president del Consell Regulador de la Denominació d’Origen (DO) Empordà; Pere Amiel, president de la Cuina del Vent / Associació d’Hostaleria de l’Alt Empordà - Cuina del Vent; Agustí Badosa, conseller responsable de l’Àrea de Turisme del Consell Comarcal, i Maria Baró, responsable d’enoturisme del Celler Perelada. A continuació, la jornada Descobrint els nous reptes de l’Enoturisme. Perspectives i noves oportunitats continuarà amb una ponència d’Adela Pereira, consultora de màrqueting i publicitat formada als Estats Units en negoci digital i en models de fidelització d’enoturisme, que té una dilatada trajectòria professional treballant per a importants empreses de Xile i d’arreu de l’Estat. Adela Pereira, una apassionada del màrqueting del vi Adela Pereira té més de vint-i-cinc anys d’experiència en el món del màrqueting i la publicitat amb focus al món del vi. Lidera un equip especialitzat a ajudar els cellers a fer més rendible l’enoturisme, captant els visitants adequats i augmentant les compres durant i després de la visita. És llicenciada en publicitat amb dos postgraus, un en comerç electrònic i un altre en planificació estratègica. Va viure tres anys a Santiago de Xile on va treballar amb cellers com Casillero del Diablo i el Comitè d’exportador de vins del país. A Espanya ha treballat amb marques com Sidra el Gaitero, Chinchón de la Alcoholera, el Consell Regulador de Rioja, Bodegas LAN, Muga o Pago de los Capellanes.