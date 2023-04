El complex logístic d’Amazon al Far d’Empordà ja està en funcionament. La multinacional va engegar les noves instal·lacions el passat dilluns 17 d’abril, segons detallen des de la pròpia companyia.

El nou centre és robotitzat i segons les previsions de la companyia havia de generar més de 1.400 llocs de treball permanents a la zona. De fet, Amazon va publicar escassos dies abans de l’obertura del complex logístic que buscava 250 persones per treballar com a operaris de logística al nou centre de distribució.

Les instal·lacions, ubicades al Logis Empordà, s’especialitzen en l’emmagatzematge i la gestió de productes de petit format, amb les tecnologies més avançades, segons afirma Amazon. En total, el complex té una superfície construïda de més de 50.000 metres quadrats, 165.000 metres si se sumen les diferents plantes.

Obres enllestides al setembre

La construcció del centre va començar a mitjans del 2021 i la intenció de la multinacional era posar-lo en funcionament el passat 2022. Finalment, la constructora Sacyr va enllestir les obres de la nova planta logística el passat mes de setembre i després d’uns mesos de silenci per part de la companyia i incertesa al voltant del nou projecte de la companyia, Amazon va anunciar a principis d’any que l’obertura seria durant el transcurs del mes d’abril.

Les previsions de la multinacional passen per complementar el complex del Far d’Empordà amb l’activitat que la companyia duu a terme als centres logístics del Prat i Castellbisbal; i se sumarà al nou centre d’Amazon a Saragossa.

«Avaluem constantment la nostra xarxa d’operacions per a assegurar-nos que s’ajusta a les nostres necessitats com a companyia i per a millorar l’experiència dels nostres empleats i clients. Com a part d’aquest esforç, obrim nous centres, millorem les instal·lacions existents o tanquem centres més antics», defensava l’empresa al gener.

«Continuem invertint en la nostra xarxa de centres a Espanya per a satisfer la demanda dels clients. Els nous centres logístics de Saragossa i Far d’Empordà subratllen el nostre compromís amb el país, on ja ocupem 20.000 persones amb talent», va exposar a principis d’any Fred Pattje, director de Customer Fulfillment d’Amazon a Espanya, França i Itàlia.