L’energia solar és una de les energies renovables més importants en la transició energètica. La Unió Europea s’ha fixat com a objectiu produir almenys el 40% dels instruments que necessita per a les tecnologies de balanç zero, com l’energia solar, per al 2030.

La innovació també ha estat essencial en aquest camí de transició energètica, no només en la millora de les solucions solars, sinó també en el seu emmagatzematge. L’energia solar és una font d’energia de creixement ràpid a Europa i és fonamental garantir a totes les persones l’accés a una energia assequible, sostenible i segura. La Cambra de Comerç de Girona acollirà una jornada de debat sobre l’energia solar i el seu paper en la democratització de la transició energètica el dimecres 19 d’abril a les 17h. L'objectiu de l'acte és que els consumidors puguin conèixer l'estalvi que genera en la factura energètica la instal·lació de plaques solars. L’esdeveniment comptarà amb la presència d’experts al sector energètic, com Miquel Bosch Madeo, director d’Operacions en mercats energètics de Bassols Energia; Guillem Casals Zorita, responsable de compres al mercat majorista d’electricitat de Bassols Energia Comercial, i Martí Terés Bonet, regidor de Sostenibilitat de la Subàrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Girona. El moderador de l’esdeveniment serà Oriol Puig, subdirector del Diari de Girona. Per assistir, cal fer una reserva prèvia en aquesta web. La transició energètica és un tema clau i l’energia solar és una de les solucions més importants. La jornada de debat a la Cambra de Comerç de Girona és una oportunitat per discutir el paper de l’energia solar a la democratització de la transició energètica i per conèixer les opinions d’experts al sector energètic. Ocasió que també servirà per conèixer la transformació del sector energètic, fent especial èmfasi en la sostenibilitat i l’estalvi que generen les energies renovables.