Els gironins han de destinar íntegrament el sou brut de 7,9 anys al pagament de la hipoteca del seu habitatge, segons les dades de l’estudi «Relació de salaris i la compra d’habitatge a 2022», publicat aquest per Fotocasa juntament amb les dades dels sous mitjans de les ofertes de feina de la plataforma InfoJobs.

Segons l’estudi, el català mitjà ha de destinar íntegrament el sou brut de 8,6 anys al pagament de la hipoteca del seu domicili comprat el 2022, cinc mesos més que l’any anterior.

El 2022 el preu de l’habitatge en venda a Catalunya va tancar amb un augment anual del 3,9% i va situar el cost al desembre en 2.643 euros per metre quadrat, mentre que el salari brut mitjà va ser de 24.590 euros (2.049 euros bruts mensuals). D’aquesta manera, dedicar 8,6 anys del salari íntegre (124 mesos) al pagament de la hipoteca d’un habitatge de 80 metres quadrats és «el punt més alt de l’última dècada».

Per demarcacions, destaca que a Barcelona el temps necessari per pagar la hipoteca es va enfilar fins als 9,6 anys, mentre que, en canvi, per sota de la mitjana, a més de Girona, es van situar Tarragona, amb 5,5 anys, i Lleida, amb 4,1 anys.

Al conjunt de l’Estat, de mitjana un ciutadà va haver de destinar 6,7 anys per pagar un habitatge en propietat. El màxim del 2022 es va registrar a Madrid, fins a 10,4 anys. Destaca també el País Basc, amb 9,2 anys.

La directora d’Estudis i portaveu de Fotocasa, María Matos, puntualitza que aquest és «l’esforç salarial més gran que han realitzat els ciutadans», ja que el 2012 eren 6,4 anys i el 2017, 5,9 anys. «El preu de compra ha assolit la pujada més elevada no només de l’últim any sinó de tota la sèrie històrica, des que l’Índex Immobiliari Fotocasa té registres. Això vol dir que el cost de l’habitatge mai no s’havia encarit tant en un període de temps tan curt”, apunta Matos.