L'Ajuntament de Castelló d'Empúries i la propietat del Club Nàutic d'Empuriabrava han signat un contracte d'opció a compra a través del qual el consistori es compromet a adquirir l'edifici i 21 locals comercials de l'entorn per 3,5 MEUR en els propers tres anys. Durant aquest temps, els propietaris no es podran vendre l'espai i mantindran l'import pactat. L'actual equip de govern preveu finançar l'operació amb la venda de vuit finques residencials que té a la zona dels canals. Es tracta de finques que es van cedir els anys 80 però que mai es van escripturar a nom de l'Ajuntament i ara s'han iniciat els tràmits per fer-ho possible.