El preu dels habitatges de lloguer a les comarques gironines continua en línia ascendent. Si tirem la vista enrere, llogar un pis a la demarcació de Girona costa fins a un 69,62% més que fa quatre anys. Segons dades del portal immobiliari Idealista, el preu mitjà del metre quadrat en els pisos per arrendar a Girona era de 13,4 euros al mes de febrer. Fa quatre anys, el febrer de 2019, el metre quadrat es trobava en un preu mitjà de 7,9 euros.

Durant aquest temps, arrendar un habitatge a Girona ciutat ha pujat un 28,7%. Actualment, el metre quadrat dels pisos de lloguer costa uns 11,2 euros, mentre que quatre anys enrere el preu era de 8,7 euros.

D’altra banda, el mercat de compravenda d’habitatges s’ha mantingut més estable, en comparació amb els pisos de lloguer. Segons les dades del portal immobiliari, comprar un pis a la província de Girona ara és un 11,29% més car que fa quatre anys. El preu del metre quadrat a la demarcació es va situar al febrer en una mitjana de 2.187 euros, mentre que el febrer de 2019 el preu era de 1.965 euros/m2.

A nivell nacional, els preus dels habitatges en venda i de lloguer també han experimentat increments en els darrers quatre anys. El preu per metre quadrat per llogar un habitatge a Espanya se situava en 10,5 euros el febrer del 2019, mentre que el mateix mes del 2023 va arribar als 11,7 euros. El metre quadrat en venda, per la seva banda, va passar dels 1.694 euros el 2019 als actuals 1.960 euros.

Per capitals, a Espanya, el creixement més gran s’ha registrat a la ciutat de València, on els preus han augmentat un 37,9% en aquests quatre anys. El segueixen les ciutats d’Alacant (35,7%), Osca (35,4%) Castelló de la Plana (31,6%) i Terol (30,4%).