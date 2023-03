Dues inversions faran reviure un hotel i la Casa Sol, a Portbou. Un empresari reobrirà l'antic Hotel Portbou que serà sotmès properament a una restauració. L'immoble d'arquitectura modernista està tancat des de fa anys i és un dels habitatges emblemàtics de municipi que està desocupat. Això permetrà revitalitzar el centre històric. Una segona iniciativa, en aquest cas particular, permetrà restaurar la Casa Sol, que la part baixa va funciona com a agència de duanes.

L'Hotel Portbou va funcionar fins als anys 80. De tipus modernista, però amb arquitectura senzilla, explica l'alcalde, Xavier Barranco, té diversos elements com una escala de cargol interior de marbre que es conservaran. Per l'Ajuntament, que es conservin algunes parts de l'immoble és important. "L'Ajuntament ha vetllat perquè les propostes que es fessin, es pogués influir perquè es mantinguessin les façanes, que no es tirés a terra i es fes de nou", constata l'alcalde.

Un promotor ha sol·licitat una llicència i té previst invertir uns dos milions d'euros aproximadament en la seva restauarció i en la posada en servei com a hotel-boutique de luxe amb cada habitació diferent.

Primera fase d'obres

Properament està previst que comenci una primera fase de les obres. Es tractaria d'un tipus d'establiment on es podran adquirir peces que s'exposaran i formaran part de la decoració de l'hotel, explica Barranco.

La restauració, en principi, es vincularia a algun establiment de renom de la població.

L'hotel disposa d'una trentena d'habitacions i permetrà, a banda de preservar i recuperar un immoble desocupat, ampliar l'oferta d'allotjament.

L'Ajuntament de Portbou ha arribat a acords pel que fa als treballs de restauració i es facilitaran qüestions com l'ocupació de la via pública.

Actualment hi ha tres establiments que ofereixen allotjament, l'Hotel Juventus, el Comodor i l'hotel Masia, explica Barranc.

Constata que la població mai ha estat un municipi massificat de cosa i el que interessa és la qualitat de l'oferta.

L'antiga Casa Sol

Una segona casa que està previst recuperar després d'anys desocupada és la Casa Sol. Està situada al passeig, a tocar de la façana Marítima. La família Sol havien estat propietaris d'una agència de duanes.

Disposa de tres plantes. Després de vendre's va quedar en mans de diferents propietaris. La planta baixa que havia funcionat com a agència de duanes era propietat municipal. "Els hereus van cedir el 25% amb la condició que si es venia, els diners es destinessin a obra social", informa l'alcalde. Els diners obtinguts fa uns vuit anys amb la venda es van invertir en l'escola i en la gent gran. La resta, el 75%, estava repartit i els propietaris han tardat a poder comptar amb la totalitat.

Els actuals propietaris són un matrimoni suís que estiueja des de fa anys al municipi on ja tenien una casa. "Ja no els considerem turistes", diu Barranco i Casa Sol serà el seu nou habitatge.

Les obres per a la millora d'aquest immoble ja han començat.

Com en el cas de l'hotel, el govern ha intentat que es preservi l'edifici d'estil modernista. No té cap protecció, tot i que fa uns anys es va plantejar, però es considera de valor arquitectònic, diu Barranco.

Un dels propers reptes del consistori es disposa d'un bloc d'habitatges, a la Casa Gran. Es busca un acord amb Adif per la part que no està ocupada per construir habitatges.

Portbou, nascut al voltant de l'estació del ferrocarril, ha anat perdent amb el descens de l'activitat, habitants. Actualment hi ha diversos habitatges desocupats. Recuperar el patrimoni és un dels interessos del consistori per dinamitzar la població.