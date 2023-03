El president d'Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, va expressar aquest dimecres el compromís de la multinacional espanyola, durant la gestió del president Luiz Inácio Lula da Silva, amb les seves inversions al Brasil, on està construint més de 8.000 quilòmetres de línies de transport i distribució d'electricitat. Galán, que va viatjar al nord-est del Brasil per la inauguració d'un gran complex de parcs eòlics i solars, va dir que l'empresa està invertint prop de 10.000 milions de reals (uns 1.900 milions de dòlars) anuals al Brasil i preveu mantenir aquest ritme d'inversions fins al 2030.

"Estem invertint a un ritme de 10.000 milions de reals l'any. El pla fins al 2025 contempla inversions d'entre 30.000 i 35.000 milions de reals. (...) Molt probablement el ritme inversor continuarà en condicions similars fins al 2030", va dir Galán en declaracions als periodistes abans de la inauguració. El directiu espanyol va considerar que l'ambient de negocis al Brasil és propici a les inversions, per la qual cosa l'empresa "continuarà aquesta aposta pel país". Va destacar que "el Brasil compta amb unes institucions molt sòlides" i institucions independents, i va destacar que Lula, en els seus primers dos mandats (2003-2010), "va ser un gran impulsor de l'autonomia" del Banc Central i els organismes reguladors.

Galán també va detallar que dimarts va mantenir una reunió amb el ministre d'Hisenda, Fernando Haddad, qui li va explicar que "la seva intenció és intentar crear un clima d'estabilitat, de predicibilitat". En aquesta reunió, van conversar sobre la reforma fiscal que tracta d'impulsar el Govern de Lula i que, segons li va explicar el ministre de la principal cartera econòmica, "no busca recaptar més, sinó millor".

La reforma fiscal pretén "reordenar la situació fiscal, per fer una cosa més homogènia, més comprensible, la qual cosa és bo per a les empreses". "Estem disposats a pagar la part que ens correspon", va dir Galán, aclarint que no coneix els detalls de la reforma i tampoc sap si causarà un impacte en els comptes de Neoenergia, la filial brasilera d'Iberdrola. Entre les pròximes inversions de l'empresa, Galán va dir que participarà en dues subhastes per a la construcció de línies de transmissió que se celebraran en els pròxims juny i octubre.

El president del Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, acompanyat de la primera dama, Rosangela da Silva, van participar en la inauguració del Complex Renovable Neoenergia, a Santa Luzia. És el projecte d'energia renovable més gran d'Amèrica Llatina de la multinacional, un complex eòlic i solar amb 0,6 gigavats de potència instal·lat al nord-est del Brasil. Situat a l'estat de Paraíba, el complex de Santa Luzia va suposar inversions de 3.500 milions de reals (prop de 6.650 milions de dòlars).

Sobre la situació de Mèxic, el segon destí de les inversions de l'empresa espanyola a Amèrica Llatina, Galán va explicar que Iberdrola ha detingut les noves inversions per la situació política. "Mèxic, amb l'últim Govern i el Govern actual, no està sent tan atractiu per invertir-hi com ho va ser en el passat. (...) En el cas de Mèxic s'ha parat la inversió, però el nostre compromís amb Mèxic continua exactament igual que en els últims 20 anys", va matisar.