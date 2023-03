El president d'AstraZeneca, Pascal Soriot, ha comunicat a la vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, que l'empresa farmacèutica preveu contractar 1.000 persones més a Espanya en el marc dels plans d'inversions fins al 2025.

L'anunci s'ha produït durant una visita institucional de Soriot en la que també ha participat el president de la companyia a Espanya, Rick R.Suárez. L'empresa en concret ha anunciat les dades i els plans d'inversió a l'Estat fins al 2025 i ha posat de manifest el seu compromís global per impulsar la inversió al país "com a motor global de creixement de la R+D".

A Espanya, AstraZeneca va invertir l'any 2021 més de 93 milions d'euros en projectes innovadors, 48 milions dels quals es van destinar a R+D. El 2022, el compromís total d'AstraZeneca a Espanya, incloent-hi Alexion, va elevar la inversió total a uns 400 milions d'euros, més de quatre vegades la xifra registrada un any abans.

En termes de plantilla, AstraZeneca va augmentar en un 20% la plantilla durant el 2022, arribant als 1.300 empleats, als quals se sumaran al voltant de 1.000 més en els propers anys, segons els plans de l'empresa. En matèria d'assajos clínics, Espanya en va acollir prop de 300 el 2022, implicant a més de 4.500 pacients.

"En línia" amb altres milmilionaris

Després de la trobada, la vicepresidenta primera ha destacat que el compromís d'AstraZeneca permetrà crear llocs de treball de qualitat i està en línia amb altres anuncis d'inversions milionàries de multinacionals de tots els sectors els darrers mesos.

"Espanya ja lidera a nivell mundial els assajos clínics i teràpies d'avantguarda", ha emfatitzat Calviño, que veu "molt probable" que en uns anys s'introdueixin nous medicaments personalitzats de precisió a la cobertura sanitària pública. Alhora, la vicepresidenta ha ressaltat que la indústria farmacèutica és una activitat "clau i d'alt valor afegit" per la contribució a l'economia del coneixement a Espanya.

Ecosistema espanyol de R+D

I és que, segons Pascal Soriot, l'ecosistema espanyol d'R+D "és de primera classe", per això s'ha compromès a treballar amb el Govern espanyol per alliberar el potencial dels medicaments innovadors com a "motor de creixement econòmic a llarg termini".

"Seguirem invertint i augmentant les nostres capacitats en entorns compromesos amb la innovació i el desenvolupament ", ha subratllat en la visita institucional.

A la trobada també s'ha posat en comú el nombre d' assajos clínics a les principals àrees de la companyia, com són l'oncologia, malalties cardiovasculars, renals i metabòliques, malalties respiratòries, vacunes i immunoteràpies i malalties rares i la seva projecció, així com el augment del nombre de pacients que han tingut accés a la innovació fins ara i els que el tindran en un futur proper.

Actualment, la companyia té 179 programes de desenvolupament clínic, 15 dels quals estan en les fases més avançades d'estudi. "AstraZeneca reforça el seu compromís amb la investigació i la innovació, així com amb la millora de la disponibilitat de nous medicaments amb els nous projectes a Espanya", ha subratllat Rick R.Suárez, president de la companyia a Espanya.

A nivell mundial, ha afegit Suárez, l'empresa està "compromesa amb l'enfortiment dels sistemes de salut i amb l'augment de l'accés equitatiu i assequible dels pacients als tractaments, i hem obtingut el tercer lloc a l'índex d'accés als Medicaments (AtMI) de 2020".

Finalment, tant Soriot com Suárez han posat èmfasi en la importància de les col·laboracions públiques i privades, com va ser el cas dels projectes de donació de vacunes per a la pandèmia del Covid-19 i altres iniciatives públiques i privades recents com l'acord entre la companyia i la Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO) per promoure la investigació preclínica i translacional i el Partnership for Health System Sustainability and Resilience (PHSSR).

Finalment, l'alta direcció de la companyia també ha volgut destacar la recent inversió de 5,5 milions d'euros a noves oficines ia l'Innovation Hub de Madrid.