Les exportacions gironines han començat l'any amb bon peu i durant el mes de gener han crescut un 18,6%. Segons recull l'estadística que periòdicament publica el Ministeri d'Indústria, les empreses de la demarcació han fet vendes a l'exterior per valor de 590,17 milions d'euros (MEUR). Sobretot aquest increment s'explica per la bona marxa del sector agroalimentari, que ha crescut un 46% en exportacions. I més en concret, per l'embranzida que les càrnies han tornat a agafar cap a l'estranger. Per contra, però, un altre dels sectors motor de l'economia gironina, el químic, enceta el 2023 a la baixa. Les seves empreses, dins les quals hi ha les farmacèutiques, aquest gener han registrat una caiguda del 23% de les exportacions.

Després de tancar el 2022 amb un nou rècord històric, en què van créixer fins a un 22% i van superar els 7.700 MEUR, les exportacions gironines enceten aquest 2023 també a l'alça. Segons recull l'estadística del Ministeri, durant el gener les empreses de la demarcació han exportat productes per valor de 590,17 MEUR. Traslladat en percentatges, això suposa un increment del 18,9% en comparació amb el mateix mes del 2022 (quan aleshores van situar-se en 497,51 MEUR).

Al darrere d'aquest increment, però, s'hi amaguen dues realitats. Perquè si bé hi ha sectors que mantenen la velocitat de creuer, també n'hi ha d'altres que han anat clarament a la baixa. Si es passa la lupa i s'analitza amb detall, percentualment aquell que ha crescut més en vendes és l'agroalimentari. En concret, les seves empreses tanquen el gener havent exportat per valor de 264,8 MEUR, cosa que traslladat en percentatges suposa un increment de fins al 46,3%.

I dins l'agroalimentari, la preeminència del sector carni continua essent indiscutible. No només perquè en concentra el gruix d'exportacions, sinó també perquè al llarg dels darrers mesos -un cop superat el fre per part de la Xina- ha anat clarament a l'alça.

Les empreses del clúster tanquen el gener havent exportat 155,55 MEUR en canals i despulles d'animals. Cosa que representa fins a un 42% més en comparació amb el mateix mes del 2022 (quan les vendes a l'exterior van situar-se en 110,91 MEUR).

En paral·lel a les càrnies, un altre dels sectors motor de l'economia gironina, el dels fabricants de maquinària, també tanca gener amb un increment de les exportacions. En aquest cas, del 9,1% (dels 34,37 MEUR del gener del 2022 ara es passa als 37,53).

Les químiques, a la baixa

La bona tònica que registren les càrnies i la maquinària, però, no es trasllada a un altre sector que és puntal de l'economia a la demarcació: les químiques (dins el qual, hi ha les farmacèutiques). De fet, aquest gener, les seves empreses han tancat el mes exportant productes per valor de 78,1 MEUR, cosa que representa fins a un 23,2% menys en comparació amb l'any passat.

I sobretot, aquella indústria on més s'ha deixat notar aquest descens és, precisament, la farmacèutica. Perquè si al gener del 2022 va fer exportacions per valor de 42,57 MEUR, a principis d'aquest 2023 la xifra ha davallat fins als 33,49 MEUR. És a dir, un 21,32% menys.

Pel que fa a destins, per proximitat i com ja és habitual, França continua essent el principal mercat exterior dels productes gironins. Aquest gener, des de la demarcació s'hi han fet exportacions per valor de 166,26 MEUR (l'any passat, van ser-ne 132,59). A aquest destí el segueixen, per aquest ordre, Itàlia (51,14 MEUR), Alemanya (44,62 MEUR) i Portugal (36,24 MEUR).

La Xina se situa com a cinquè destí dels productes gironins. Aquest gener, s'hi ha exportat per valor de 28,24 MEUR (cosa que suposa un lleuger creixement en comparació amb el mateix mes del 2022, que es va tancar amb 27,84 MEUR). A l'Àsia, però, és destacable l'impuls que han tingut les vendes cap al Japó, que se situa com a setè mercat dels productes gironins -per darrere del Regne Unit- i on s'hi ha exportat per valor de 16,27 MEUR (quan al gener del 2022 la xifra va situar-se en 11,67 MEUR).