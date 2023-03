Entre tots els productes i serveis que Mercadona ofereix als seus supermercats, la peixateria és un dels espais que més adeptes té, ja que ofereix una gran varietat de peixos i marisc. Però, t'has fixat en la diferència de colors en les caixes de la peixateria? T'has parat a pensar per què hi ha caixes verdes i caixes blaves? Tot i que pensis que no tenen cap significat i que simplement són les caixes que tenen al magatzem, la realitat és que cada caixa indica un tipus de producte.

Aquest dubte s'ha resolt gràcies a una popular 'tiktoker' que, en un vídeo, ha explicat la diferència. Curiosament, en una enquesta realitzada per Esperanza Healthy Life preguntava als seus seguidors si coneixien el significat dels colors: Un 90% no ho sabia. #comesano #comebien #comehealthylife #healthylife #salud ♬ sonido original - Esperanza HealthyLife @esperanzahealthylife_ Pescaderia del mercadona #mercadona La diferència és senzilla. Les caixes blaves tenen en el seu interior peix de piscifactoria. En canvi, les caixes verdes tenen peix que arriba directe de la llotja. Òbviament, en algunes ciutats allunyades del mar i de les principals llotges pesqueres, les caixes verdes són més escasses.