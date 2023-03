Primera convocatòria per a un coworking a l’Espai d’Innovació de Figueres

La ciutat de Figueres disposa d’una infraestructura especialment dissenyada per acollir, acompanyar i consolidar les iniciatives econòmiques de diversos emprenedors i emprenedores de la comarca, aquest és l’Espai d’Innovació Empresarial (Ronda sud 3), ubicat en el centre de Formació Ferran Sunyer i Balaguer. És dins aquest espai on s’ubica la incubadora vertical d’empreses, que compta amb despatxos individuals, un espai coworking, i aules de formació i descans, recursos que estan a la disposició de les empreses del territori i que volen contribuir al seu creixement.

Des de l’Ajuntament de Figueres, concretament l’àrea de Promoció Econòmica, ja van anunciar-se dues convocatòries al juny i setembre del 2022 perquè emprenedors poguessin presentar-se i fer ús dels despatxos individuals de la incubadora d’empreses. No obstant això, aquest mes de març de 2023 es publicarà una tercera convocatòria per ocupar els quatre despatxos que encara resten disponibles.

Aquesta, però, no serà l’única convocatòria que s’obrirà aquest mes de març, la novetat, aquesta vegada, és l’espai de treball coworking, una mena d’infraestructura municipal que fins ara encara no existia a la ciutat com a servei públic i gratuït. Aquesta sala forma part de l’Espai d’Innovació Empresarial i disposa de sis places.

Amb Pla d’Empresa

A diferència dels despatxos individuals, el coworking està destinat a empreses constituïdes i consolidades, no restringeix l’accés a empreses que només tinguin un màxim de dos anys d’antiguitat des de la seva creació. La utilització de l’espai de coworking ja es pot demanar a través d’una instància específica disponible a la web de l’Ajuntament de Figueres i només requereix un Pla d’Empresa.

En un context de complexitat i incertesa econòmica, aquesta aposta municipal suposa una oportunitat per als emprenedors de la comarca. Si bé és cert que es busca un perfil amb un alt contingut tecnològic, també és cert que l’obertura d’aquests espais pot contribuir a una necessària diversificació de l’estructura econòmica de l’Alt Empordà.

Tant la incubadora com el coworking encaren directament els reptes de la retenció de talent, la creació d’empreses amb alt valor afegit i el foment d’una actitud emprenedora que, sens dubte, és un dels motors del territori.

Finalment, cal destacar que actualment, des de Promoció Econòmica, hi ha en marxa dos cicles de jornades i sessions enfocats tant a emprenedors com a empresaris amb experiència. Totes dues es realitzen a l’Espai d’Innovació Empresarial. D’una banda, cada tercer dijous de cada mes i fins a finals d’any es realitza el Figueres Impulsa, més enfocat a un públic emprenedor, i de l’altra, hi ha programades sis jornades temàtiques a les quals s’ofereix assessorament gratuït amb un expert al final de cada sessió.