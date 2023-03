L’Ajuntament de Castelló d’Empúries, ha lliurat aquest matí les claus de l’habitatge d’emergències socials, a la presidenta del Consell Comarcal, Sònia Martínez.

Martínez ha visitat, juntament amb l’alcalde, Salvi Güell, i la regidora de Benestar Social i Famílies, Anna Massot, l’immoble recentment habilitat, per acollir, de forma simultània, fins a tres unitats familiars formades per mares amb un o dos fills.

L’habitatge va ser adquirit per l’Ajuntament, que va rebre una subvenció de la Diputació de Girona de 30.000 €, destinats a pisos d’ús social. Aquest pis és d’estada limitada, de fins a 9 mesos aproximadament, i es destinarà únicament a casos derivats de serveis socials.

També, des de Serveis Socials, juntament amb l’entitat que gestiona els pisos d’emergències socials de la comarca, se seguirà un pla de treball per tal que les famílies que es troben en situació de vulnerabilitat, durant la seva estada, puguin anar treballant la seva estabilitat familiar i social i trobar un habitatge on establir-se més a llarg termini o de forma definitiva. Alhora, aquest equip d’educadores vetllarà pel bon funcionament, la bona convivència al pis i l’autonomia de les famílies.

Des de l’Ajuntament es fa una cessió al Consell Comarcal de l’immoble perquè entri dins la xarxa de pisos d’emergències socials de l’Alt Empordà. D’aquesta manera les usuàries d’aquests pisos, depenent de les seves necessitats, siguin laborals o familiars, poden optar a viure en diferents municipis de la comarca.

Anna Massot, regidora de Benestar Social i Famílies, considera que “és molt important poder oferir aquest servei juntament amb el Consell Comarcal que té la capacitat de fer el seguiment pertinent de les usuàries, treballant per revertir la situació de vulnerabilitat en la qual es troben i sempre amb el suport del nostre Ajuntament”.

Per la seva banda, la presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Sònia Martínez, ha agraït a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries la confiança per la cessió de l’habitatge i la bona entesa entre ambdues administracions. “Des del Consell Comarcal seguim ampliant la gestió del parc mobiliari de la comarca per persones vulnerables. És el nostre deure mantenir la igualtat de drets entre municipis, però també entre les persones que hi habiten. És a qui ens devem, i per això seguirem sumant esforços per treballar en aquesta línia”, ha afegit.