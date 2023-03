El càmping Nàutic Almata de Castelló d’Empúries ha rebut el prestigiós premi alemany DCC-Europa Preis 2023, atorgat pel Deutscher Camping Club (DCC), la principal associació per a campistes a Alemanya, amb uns 85.000 membres. Aquests premis, creats el 1996, s’atorguen anualment a quatre càmpings europeus i aquest any els guardonats són d’Alemanya, Àustria, França i el càmping Almata, com a càmping elegit a l’Estat espanyol. El premi, entregat en el marc de la Fira Reise-Camping a la localitat alemanya de Essen, reconeix la trajectòria i qualitat de l’establiment gironí.

Els càmpings de les comarques gironines refermen un cop més el seu lideratge internacional i segueixen sumant reconeixements. El càmping Nàutic Almata celebra aquest any el seu 50 aniversari. Des de la seva fundació, el 1973, la família Senillosa, propietària de l’empresa, conserva l’essència del respecte per l’entorn que l’acull. L’establiment està ubicat al costat del mar, a l’entorn natural dels Aiguamolls de l’Empordà i rodejat de canals i rius navegables. Disposa de 850 parcel·les, 100 allotjaments, 127 amarraments per a vaixells, una gran zona de piscines, un supermercat, una guingueta i un restaurant, entre altres serveis. Una de les seves principals ofertes d’allotjament és el glamping. La direcció del Nàutic Almata destaca: “aquest premi acompanya el nostre esperit de mantenir l’essència de la vida del càmping amb uns serveis d’excel·lència”. El president de l’Associació de Càmpings de Girona Miquel Gotanegra, remarca que els premis als càmpings són “un reconeixement molt important a la feina que està fent el sector i demostren el gran nivell i l’excel·lència dels establiments”. “Si seguim liderant l’oferta del sector del càmping a Europa és gràcies a la feina de tots els establiments”. Una gran part dels clients dels càmpings gironins són estrangers, sobretot holandesos i alemanys, d’on provenen molts dels reconeixements internacionals rebuts.