Una de les normes generals a l'hora de viatjar és estalviar el màxim possible en costos. Per això, moltes persones prefereixen renunciar a una qualitat més alta amb la condició de gastar menys i poder invertir més durant en el viatge o bé en l'allotjament. Precisament per aquesta qüestió hi ha els qui opten per agafar els bitllets amb la suficient antelació, però això no sempre és possible. Hi ha vegades que surten viatges improvisats. A vegades podràs donar amb algun descompte que encaixi amb el que cerques, però en unes altres t'hauràs de conformar amb el que trobis a menor preu.

Els comparadors de costos d'aerolínies solen ser una solució bastant assequible, ja que si no tens clar amb quina companyia vols fer el trajecte t'ensenyarà quines són les disponibles i quin és el preu més baix. Si parlem de minimitzar costos, l'aerolínia més popular quant a això és Ryanair. Aquesta aerolínia irlandesa, si bé no és aclamada pels seus bons serveis, aconsegueix el seu objectiu amb escreix.

Hi ha diverses qüestions que l'empresa posa en joc per a permetre's treure bitllets tan barats. Per a començar, a cada avió -tots els models són els mateixos, la qual cosa també permet estalviar- compta amb el màxim nombre de seients possibles i usualment van pràcticament plens. A més, el menjar i la beguda a bord no estan incloses i hauràs de pagar si vols alguna cosa. També has de comptar amb una despesa extra si vols portar més equipatge i el personal a bord és limitat.

Poques coses queden gratuïtes en aquestes aerolínies de baix cost, i sembla que cada vegada menys. I és que en les xarxes sorgeixen contínuament especulacions, sobretot sobre les empreses més grans. Passa constantment amb Ryanair, que rep moltes queixes pel cobrament d'un suplement per tots aquests addicionals que no venen inclosos en el bitllet. Per això, no seria tant d'estranyar per als usuaris que l'aerolínia comencés a cobrar per anar al bany. La teoria, que ha pres força entre els consumidors, no ha estat ignorada per la companyia, que ha respost a través del seu compte de Tik Tok. I és que l'empresa irlandesa compta amb gran presència en Internet, on es desembolica amb publicacions majoritàriament iròniques. Aquesta vegada no ha estat diferent i han publicat un vídeo en el qual es podia escoltar un àudio de fons “Pot ser que sí o pot ser que no”, encara que al peu de publicació asseguraven que es tractava d'una broma.