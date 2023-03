El nombre d'aturats a Girona s'ha frenat en 32.836 persones el mes de febrer, una reducció del 0,35% respecte el gener. El primer mes de l'any les comarques gironines van liderar l'augment de l'atur i al febrer ha estat el territori amb una davallada més gran respecte a la mitjana catalana (-0,1%). Aquesta petita davallada en nombre d'aturats representa 116 persones que han aconseguit feina en l'últim mes. Una caiguda que es trasllada sobretot en el sector serveis, l'únic que registra dades negatives (-263). La resta (agricultura, indústria i construcció) han sumat més aturats que al gener.

Pel que fa a les afiliacions a la Seguretat Social, en l'últim mes s'han comptabilitzat 3.498 altes i ja hi ha un 1,06% més de persones afiliades.

Les xifres de l'atur s'han estancat a la demarcació el mes de febrer amb una reducció de 116 persones respecte el mes anterior, que suposa un 0,35% menys d'aturats. A dia d'avui hi ha 32.836 persones apuntades a les llistes, segons dades del Ministeri de Treball. Aquesta minsa davallada en el nombre d'aturats a la demarcació és la més elevada de tot Catalunya, que registra una mitjana del -0,1%. En comparació amb l'any passat, el nombre d'aturats ha caigut un 9,05% amb 3.267 persones apuntades menys.

La petita diferència negativa en les dades de l'atur a Girona s'explica, sobretot, per la reducció d'aturats en el sector serveis (-263). De fet, és l'únic sector que registra dades negatives, ja que la resta suma persones sense feina respecte el mes anterior.

A l'agricultura hi ha 779 persones aturades, 4 mes que al gener. A la indústria, 3.641 i en suma 50 en comparació amb el mes anterior. La construcció també ha sumat 7 persones aturades (2.789 en total) i hi ha 94 persones més que no tenien cap feina abans (2.371).

Més contractació

Pel que fa al nombre de contractes, durant el febrer s'han signat 16.958 contractes, 716 més que el mes anterior. Això suposa un augment del 4,4% i Girona és la demarcació de tot Catalunya que suma més contractes signats.

La comparativa a nivell anual, però, no és positiva. Aquesta xifra registrada durant el febrer és un 16,82% menor que la del febrer del 2022 i suposen 3.428 documents menys dels que es van signar aleshores.

Sobre la tipologia dels contractes, els temporals segueixen dominant el mercat laboral tot i que pràcticament hi ha un equilibri entre les dues parts. De tota la contractació feta el mes de febrer a Girona, 8.011 persones van aconseguir un acord indefinit. Això suposa un 5,94% més que fa un mes. De fet, Girona és l'única demarcació que aconsegueix un saldo positiu en aquesta comparativa mensual. La diferència amb el febrer del 2022 encara és més positiva amb un augment del 10,6% d'aquesta tipologia de contractes.

Per altra banda, la contractació temporal ha estat de 8.947 persones, un 3,08% més que el mes de gener. Tot i així, suposa un 31,93% menys dels contractes indefinits que se signaven a les comarques gironines el febrer del 2022.

La Seguretat Social arriba als 334.199 afiliats

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social ha tornat a créixer aquest febrer, arribant a les 334.199 persones. Això suposa un volum de 3.498 noves altes respecte el gener, un 1,06% més. La comparativa anual també és positiva i la demarcació té enguany 8.681 afiliats més que el febrer del 2022, un 2,67% més.