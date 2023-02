La bretxa salarial de gènere va caure per sisè any a Catalunya el 2020 i es va situar en el 19,7%, fins a 0,9 punts menys que l'any anterior, segons un informe de l'Observatori del Treball i Model Productiu del Departament d'Empresa i Treball. La xifra suposa que de mitjana els homes van cobrar 5.907 euros més que les dones el 2020. A efectes pràctics, equival a que les dones deixessin de cobrar a mitjans del mes d'octubre. El descens interanual de 0,9 punts s'explica, entre altres, per l'increment del Salari Mínim Interprofessional (950 euros al mes el 2020), que va beneficiar més a les dones; i per la destrucció d'ocupació registrada durant l'any de la pandèmia, que va fer augmentar els guanys mitjans també més entre el col·lectiu femení.

L'anàlisi detalla que en el càlcul de la bretxa salarial del 2020 no han tingut impacte els procediments d'ERTO. Així, remarca que s'ha considerat per aquestes persones la mateixa remuneració salarial i el mateix temps de treball que si haguessin treballat amb regularitat. L'estudi constata que la bretxa salarial es va produir independentment dels ingressos, el tipus de jornada, contracte, sector o edat. Ara bé, detalla que els nivells més elevats de desigualtat es van detectar entre els salaris més baixos i en els trams d'edat entre 25 i 34 anys i 45 a 54 anys, respectivament. Per nacionalitats, la bretxa entre els estrangers (18,2%) va ser inferior a la dels qui tenen nacionalitat espanyola (20,7%). Tot i això, l'anàlisi també apunta que la reducció al llarg dels anys és "més irregular" entre els treballadors estrangers. Per tipologia de contracte, la diferència de salaris entre homes i dones va créixer entre les persones treballadores a temps parcial, fins al 5,8%. Entre els treballadors amb contracte indefinit la bretxa va superar el 20%, mentre que entre els temporals va ser de l'1,5%. Per sectors, els que van patir més diferències van ser els serveis de restauració, personals i de venda. Després de tot, l'Observatori de Treball i Model Productiu recorda que entre les causes que expliquen la bretxa salarial de gènere hi ha el fet que l'atur és més elevat entre les dones, la major parcialitat en les jornades de treball, algunes feines més feminitzades o que els llocs de més de responsabilitat estiguin ocupats majoritàriament per homes.