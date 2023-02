Et faig un Bizum? L'expressió, usada per nens i avis, simbolitza l'abast de la revolució en pagaments digitals. Ja és rar el grup d'amics, familiars o d'una altra índole que no faci un bizum quan es reuneix per a posar al dia les despeses.

Aquesta eina de pagament electrònic permet realitzar transferències, entre particulars i en comerços, sense necessitar el número de compte i que es materialitzen en segons. L'única cosa que fa falta és un telèfon intel·ligent i tenir instal·lada l'app del banc, una realitat per a vuit de cada deu persones a Espanya, segons l'últim 'Informe de Tendències de Mitjans de pagament' de Minsait Payments. Nascut com una aposta d'innovació conjunta d'una vintena de bancs espanyols, entre els quals figuren CaixaBank, BBVA, Santander, Bankinter, Kutxabank o Abanca - engloben una quota de mercat pròxima al 99%-, Bizum despunta com a "cas d'èxit a Europa". Els bancs treballen braç a braç en el desenvolupament i millora dels serveis de Bizum, però també van incorporant de manera independent les seves pròpies funcionalitats. Algunes entitats permeten fer pagaments múltiples, repartir entre diverses persones un pagament realitzat per un únic usuari o pagar des d'assistents virtuals. Hi ha límits a Bizum? Els bancs subscrits a aquesta forma de pagament han imposat una sèrie de normes comunes que tots els usuaris han de complir, entre els quals destaquen límit d'enviaments diaris, el mínim de diner que es pot manar, el màxim i altres mesures. Per exemple: -Import màxim en cada operació de pagament: 1000 €. -Import mínim en cada operació de pagament: 0,50 euros. -Import màxim enviat en un dia: 2.000 €. -Import màxim enviat en un mes: 5.000 €. -Import màxim d'operacions rebudes per un client en un dia: 2.000 euros. I quants enviaments es poden fer? Dia: Podràs rebre fins a un màxim de 60 bizums al dia. Mes: Podràs rebre fins a un màxim de 60 bizums al mes. En el cas de fer 60 en un mateix dia, ja no podràs fer més en tot el mes. Fins al moment, existeixen entitats que permeten el pagament presencial amb Bizum a través d'un enllaç al dispositiu mòbil del client, que envia el comerç, i que l'usuari ha de finalitzar en la seva app. Aquesta fórmula s'utilitza en comerços de diferents tipus com, per exemple, distribuïdors, serveis a domicili o punts de venda que no disposen de TPV.