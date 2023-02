El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, a través de l’Agència Comarcal d’Energia i Clima (ACEC), està portant a terme diferents actuacions per impulsar des dels centres educatius la producció d’energia solar fotovoltaica local d’origen renovable. Es pretén constituir els centres educatius com a espais de trobada i de formació a alumnes i famílies per fer un canvi de model energètic.

Actualment, dels 65 centres educatius de primària de l’Alt Empordà, 22 ja disposen d’una instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum que permet reduir directament la seva despesa energètica. La potència mitjana instal·lada són uns 10 kW per escola que equivalen a uns 13.000 kWh aproximadament anuals de producció. Es preveu també que durant aquest any, 6 escoles més de la comarca formin part d’una comunitat local d’energia. Per altra banda, uns 30 ajuntaments més ja tenen incorporades aquestes actuacions en la seva planificació energètica municipal.

Aquestes dades es reflecteixen en l’informe sobre la campanya de Solarització dels Centres Educatius Públics de les Comarques Gironines, que va publicar el passat mes de gener el CILMA (Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient). El document pretén informar sobre el conjunt d’instal·lacions fotovoltaiques que hi han als centres educatius públics d’educació primària de la província de Girona.

Des de l’ACEC es considera que l’estratègia per promoure l’energia fotovoltaica als teulats de les escoles permet, per una banda, que les administracions siguin exemplars davant la ciutadania i, per l’altre, apropar aquestes instal·lacions com a eina educativa.

A més des del 2019, l’ACEC coordina el recurs pedagògic «Més o Menys», un taller itinerant que vol sensibilitzar els joves en la utilització d’energies renovables i comprovar experimentalment l’estalvi i eficiència energètica d’aquestes instal·lacions. Durant aquest primer trimestre del curs escolar 2022-2023 el recurs ja ha visitat 7 escoles.

En aquest sentit, el vicepresident quart i conseller comarcal d’Energia, Agustí Badosa, ha volgut remarcar la importància que té la tasca que du a terme l’ACEC des de la seva creació, fa més de 10 anys. «Per una comarca tan diversa i amb tants municipis, tenir el suport i l’expertesa de l’ACEC és de vital importància pel territori i, en definitiva, pels ciutadans», assegura.