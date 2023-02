«Dones llançanenques, passat, present i futur» és un projecte posat en marxa des de l’Arxiu Municipal de Llançà que busca posar en valor que diferents generacions de dones del poble va tenir, i continuen exercint, en sectors com la pesca, l’hostaleria, el turisme, els serveis... El projecte marca un itinerari real per la població on es col·locaran sis plafons amb el mateix format: imatges històriques de dones de Llançà i imatges actuals. La idea és recordar, i homenatjar, dones pioneres en molts àmbits i, al mateix temps, obrir una reflexió sobre la desigualtat entre gèneres.

De moment, s’han creat sis plafons de sis temàtiques diferents. Però, remarquen des de Llança, aquest és un projecte viu obert a continuar creixent en el futur. Els sis primers plafons estan dedicats a la pesca, la construcció, l’economia local, la comunicació, el turisme i el comerç. A cadascun d’aquests sis àmbits, el projecte «Dones llançanenques, passat, present i futur» hi ha associat un lema que figura de forma destacada en els plafons repartits pel poble: Coratjoses, Fermes, Responsables, Compromeses, Constants i Essencials. En el projecte, creat des de l’Arxiu Municipal per Carles Chacón i Joan Serra, es contraposa per exemple, la vella economia local amb dones dedicades a feines relacionades amb el vi amb dones actuals que estan al capdavant d’empreses del sector immobiliari. És el tercer plafó, el que porta el lema Responsables, mentre que el primer, Coratjoses, està dedicat al món de la pesca i de les remendadores. «Al llarg de la història de la pesca, la dona ha estat peça clau desenvolupant un dels oficis de mar més antics, remendar», s’explica en el plafó. Un ofici, com recorden bé algunes de les dones que han participat en el projecte, s’ha continuat fent a Llançà tot i que cada cop quedin menys barques de pesca a la població. El de les «coratjoses» remendadores és un dels oficis històrics per a moltes dones de Llançà –«tot i que els homes també remendaven quan no estaven a la barca»– , però amb el pas del temps es van anar apareixent molts altres. Sobretot, vinculats al turisme. Per exemple, el món de la restauració ha estat un sector molt femení des dels seus inicis en una Llançà on no són poques les dones que s’han posat al capdavant de negocis.