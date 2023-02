Els preus enceten l'any incrementant-se tres dècimes al gener a les comarques gironines i, de retruc, això provoca que l'Índex de Preus Interanual (IPC) pugi lleugerament i passi a situar-se al 6%. Tot i que els aliments han moderat l'alça registrada a finals del 2022, els productes que formen part de la cistella del dia a dia tanquen el gener amb un increment del 0,3%. Ara, a la demarcació, omplir la nevera és un 12,7% més car que fa un any. En paral·lel, durant aquest primer mes del 2023 també s'han apujat el transport i les comunicacions (+4,3%). Per contra, el paquet format per l'electricitat, gas i combustibles continua a la baixa (-7,9%) i també es nota l'impacte de les rebaixes. La roba s'ha abaratit un 10,4% i el calçat, un 5,9%.

Després de tancar l'any amb un lleuger descens de dues dècimes, l'IPC ha tornat a enfilar-se aquest gener. Segons recullen les dades que periòdicament fa públiques l'Institut Nacional d'Estadística (INE), a les comarques gironines els preus han tancat el mes amb un increment de tres dècimes (+0,3%).

Però com ja és habitual, al darrere d'aquesta mitjana s'hi amaguen dues realitats. Per una banda, tots aquells productes i serveis que s'encareixen. Però per l'altra, també hi ha aquells altres que davallen -aquí, hi té a veure el pes de les rebaixes- i que, de retruc, ajuden a atenuar les alces dels altres.

Dins el grup que tanca el gener amb una alça de preus hi ha aquells productes que formen part del dia a dia del cistell del consum. Així, els aliments tanquen el gener amb un encariment del 0,3%. I això, malgrat que a partir de l'1 de gener el govern estatal ha suprimit l'IVA dels productes que ja tenien el tipus reduït del 4% (com el pa, la farina, la llet, el formatge i els ous) i ha rebaixat del 10% al 5% el dels olis i les pastes.

La conclusió és que, avui per avui, anar al supermercat i proveir la nevera continua essent més car que fa un any enrere. En concret, un 12,7%.

A les comarques gironines, en paral·lel als aliments, durant aquest gener també s'han encarit el transport i les comunicacions. I en aquest cas les alces són destacables, perquè tant en un cas com en l'altre, ho han fet en un 4,3%. S'apugen també els electrodomèstics (+2%), els lloguers (+0,4%), les assegurances (+2,3%), la restauració (+1,1%) i els serveis recreatius, esportius i culturals (+2,3%).

La llum i els carburants, a la baixa

Per contra, el paquet format pels serveis bàsics i els combustibles continua la tendència a la baixa i tanca el gener amb un descens del 7,9%. Hi tenen a veure les mesures per intentar pal·liar l'increment de l'electricitat i el gas (perquè el descompte directe de 20 cèntims per litre que s'aplicava a les benzineres es va acabar a finals d'any). En comparació amb ara fa un any, la llum, el gas i els combustibles són ara un 9,6% més barats.

En paral·lel, els preus d'aquest gener també noten l'impacte de les rebaixes. De fet, la roba s'ha abaixat un 10,4% i el calçat ho ha fet un 5,9%. Això sí, els descomptes emmascaren una altra realitat: que en comparació amb ara fa un any, renovar armari és més car (perquè si els preus es comparen amb els del gener del 2022, el vestit s'ha encarit un 4,9% i el calçat, un 7,5%).

Durant el gener, i com que s'està en plena temporada baixa, també han baixat els preus dels allotjaments (-4%) i dels paquets turístics (-13,5%).

L'interanual, al 6%

L'alça de preus d'aquest gener, de retruc, també es reflecteix amb la taxa interanual de l'índex, que passa a situar-se al 6%. Al desembre, l'IPC interanual havia tancat el 2022 al 5,8%. Continua fent-se palesa la inflació, però de moment es deixen enrere els rècords històrics que s'havien assolit -les dades de l'INE es remunten fins al gener del 1993- en què l'IPC interanual havia arribat a catapultar-se més amunt de l'11%.