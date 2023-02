La cadena de biosupermercats Nana va tancar les seves portes definitivament el passat dimarts 31 de gener. L'empresa gironina posa fi a una etapa de 28 anys amb diversos establiments repartits per la demarcació. "Hi ha una gran pena i ràbia en haver de tancar les botigues, desil·lusió i molta tristor, però ho hem intentat durant molts i molts mesos i no hem trobat manera de trobar una solució", explicava la companyia a través de les seves xarxes socials.

Nana Biosupermercats va néixer l'any 1995 amb una botiga d'uns 40 m² al carrer Major de Palamós. A més de l'establiment de Palamós, la companyia tenia, fins fa escassos dies, botigues a Girona, Figueres i Olot.

L'empresa va ser fundada per Joan Bonillo i Núria Weitzmann, que van optar per batejar la companyia com a Nana, sobrenom que li deien de petita a la seva fundadora. L'empresa va créixer i, a més de les botigues obertes abans del seu tancament definitiu, la cadena va arribar a tenir també establiments a localitats com Platja d'Aro o Sant Feliu de Guíxols.

"Moltes gràcies a tots els clients que ens heu recolzat durant tots aquests anys, i espero que la nova etapa, sigui la que sigui ens depari a tots nous objectius i il·lusions", va exposar la companyia en un comunicat a les xarxes. "No us oblidaré mai a tants i tants clients que s'han convertit en molt coneguts i alguns en molt amics durant aquests anys. Gràcies a tots!", afegia. A més, l'empresa també ha agraït la feina feta als més de 100 treballadors que han passat per Nana durant aquests 28 anys.