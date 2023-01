La Diputació de Girona ha posat en marxa una nova línia de subvencions per tal que els ajuntaments de menys de 20.000 habitants de la demarcació disposin d'eines, recursos i infraestructura digitals per poder treballar en xarxa. El ple ha aprovat inicialment les bases reguladores d'aquests ajuts, que tenen una dotació econòmica total de 2,8 MEUR. L'objectiu passa per afavorir la transformació digital i la modernització dels ens locals de les comarques gironines, així com millorar el servei que ofereixin a la ciutadania.

L'ens ha volgut focalitzar els ajuts en els municipis més petits, que no tenen àrees de noves tecnologies ni personal específic. En aquest sentit, el projecte té dues vessants: dotar de maquinària i programari els diferents ajuntaments per treballar en un entorn col·laboratiu o bé per teletreballar.

Per als ajuntaments de municipis de menys de 5.000 habitants (187 a la demarcació), hi ha una dotació específica de 2,5 MEUR. Serviran per finançar portàtils —en funció del percentatge dels llocs de treball administratiu— i llicències de dret d'ús d’un any de durada que permetin dur a terme treball col·laboratiu, formació per als responsables del suport informàtic i els seus usuaris, i la instal·lació de la infraestructura.

Als que tenen entre 5.000 i 20.000 habitants (26 municipis), se'ls equiparà amb una sala per fer-hi reunions en línia o teletreball, amb onze portàtils cada una, una pantalla i un projector. En total, hi ha destinats 343.731 euros. Aquestes aportacions arriben procedents d'una convocatòria dels fons europeus Next Generation, a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

"En els últims anys, i com a conseqüència de la pandèmia, els hàbits de treball han canviat a l’Administració pública. Cada vegada, es tendirà més al teletreball i a les reunions virtuals, i el gruix dels ajuntaments tenen problemes per tenir al dia el programari i les eines TIC", ha remarcat el vicepresident i president de la Comissió de Cultura, Albert Piñeira.