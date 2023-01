Autoritzat amb condicions el parc eòlic d’Endesa a l'Albera

Passat el filtre. El parc eòlic Galatea, promogut per Endesa a través de la seva filial Enel Green Power (EGPE) a l’Albera ha recorregut ja un bon tros per ser una realitat. La ponència d’energies renovables de Catalunya va donar la seva autorització la setmana passada amb una sèrie de condicions, que la companyia sembla disposada a assumir, segons fonts coneixedores de la resolució.

De fet, Endesa, que estudiarà les condicions, ha manifestat el seu «compromís» amb el territori i amb el projecte, la inversió del qual ascendirà a uns 50 milions d’euros, amb una potència instal·lada d’uns 49 megawatts (MW), segons fonts de la companyia. En tot cas, el projecte incorporarà les condicions determinades a l’estudi d’impacte ambiental i les condicions addicionals que marca l’acord de declaració mediambiental.

La companyia va anunciar fa uns dies que compartia una proposta perquè particulars, empreses i organisme públics de l’Alt Empordà, un territori amb un percentatge molt elevat protegit i que sempre ha sigut reticent a la instal·lació d’energies renovables, puguin participar en la construcció del parc eòlic. La iniciativa aposta per la participació via préstec de l’empresa promotora i propietària del projecte, EGPE, «per promoure el desenvolupament socioeconòmic del territori».

Aquest tipus de mesures s’inclouen al decret llei 24/2021, d’acceleració del desplegament d’energies renovables de la Generalitat. La norma no estableix detalls i la companyia ha optat per dissenyar un instrument financer «que suposa una oportunitat d’inversió per als veïns de l’Alt Empordà», segons l’empresa. La norma fixa que almenys el 20% del projecte ha de tenir participació local, la qual cosa és un requisit essencial perquè puguin tirar endavant.

L’instrument financer està dirigit a inversors locals, organismes públics i persones físiques i jurídiques empadronades o amb domicilis socials a les localitats implicades en el parc eòlic (la Jonquera, Agullana, Capmany, Biure, Pont de Molins, Llers, Vilafant i Figueres).

En aquests casos en podran invertir des de 500 euros fins a 25.000 amb una rendibilitat del 5,50% en un període d’inversió de 10 anys, amb opció a cancel·lar el compromís sense cap cost. El préstec estarà garantit al 100% per Endesa. La resta dels municipis de la comarca que no estan implicats directament en el parc podran participar en el mateix instrument, però amb una rendibilitat del 4,5%. La companyia va presentar el projecte als veïns de la zona el novembre del 2021.

La ponència va donar el vistiplau per a la seva tramitació a tres parcs fotovoltaics a Constantí (Tarragonès), Bellprat i Òdena, aquests dos últims, a la comarca de l’Anoia. Es va rebutjar el projecte de parc eòlic de Forestalia a Tivissa (Ribera d’Ebre); es van rebutjar cinc parcs fotovoltaics, i dos no requereixen aquesta autorització, un a l’aeroport de Reus (Baix Camp), promogut per Aena, i un altre de Forestalia a Ascó (Ribera d’Ebre). En total, es va donar llum verda ambiental a 263,90 MW, es van rebutjar 49,40 MW, van caure de l’agenda 52,00 MW i van quedar sobre la taula 108,00 MW més, per a posteriors ponències.