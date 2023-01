Disset càmpings catalans han estat seleccionats entre els millors d'Europa, segons ha informat en un comunicat la Federació Catalana de Càmpings. En concret, els establiments catalans han estat reconeguts amb la màxima qualificació de cinc estrelles en les cerimònies de les associacions automobilístiques de referència als Països Baixos (ANWB) i Alemanya (ADAC), especialitzades en el sector.

Dels disset càmpings guardonats, vuit ho han estat per partida doble, per les dues associacions. A més, el Càmping & Resort Sangulí Salou ha estat reconegut com el millor d'Europa per l'ANWB en la categoria 'Càmping familiar més agradable prop del mar'.

El president de la Federació, el rosinc Miquel Gotanegra, ha defensat que els guardons "situen Catalunya com una de les millors destinacions de càmping d'Europa" i "són un reconeixement a la feina que fa el sector en l'àmbit de la sostenibilitat i de millora constant".

Guardonats

En la categoria 'Càmping familiar més agradable prop del mar' que ha guanyat l'establiment de Salou, també han quedat finalistes el Tamarit Beach Resort, de Tarragona, i La Ballena Alegre, de Girona. El càmping Yelloh! Village Sant Pol, de Girona, ha quedat finalista en la categoria 'Allotjament més singular'.

Els establiments reconeguts amb el Top Càmping 2023 per l’ANWB són: L’Eurocamping, Sandaya Cypsela, Aquarius, Àmfora, Las Dunas, Laguna, La Ballena Alegre i Les Medes de Girona; i Playa Montroig Càmping Resort, Tamarit Beach Resort, el càmping & Resort Sangulí Salou i Stel Roda de Barà de Tarragona; i Vilanova Park i Berga Resort, de Barcelona.

Així mateix, els càmpings catalans premiats amb el Superplätze 2023 per l'ADAC són: Les Medes, El Delfín Verde Costa Brava Resort, l’Àmfora, La Ballena Alegre, Las Dunas i l’Aquarius de Girona; i la Torre del Sol, Tamarit Beach Resort, Playa Montroig Camping Resort, El Templo del Sol i el Càmping & Resort Sangulí Salou de Tarragona.