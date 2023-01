La demarcació de Girona ha rebut 8.399.791 turistes el 2022, un 6,2% més dels que van venir el 2019, segons dades que ha avançat el Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Les pernoctacions han arribat als 26,4 milions, que suposa un increment del 2,4% respecte a l'any abans de la pandèmia. Aquestes xifres mostren la recuperació turística de la demarcació després de les conseqüències de la covid-19 i totes les restriccions sanitàries derivades. Per mercats, el francès s'ha recuperat en volums similars als del 2019 i els visitants de la zona del Benelux han crescut, especialment els neerladensos que se situen com a segon mercat internacional. El visitant britànic segueix pujant lentament i encara no s'ha arribat als volums prepandèmics.

L'informe elaborat de l'Observatori del Departament d'Innovació Turística de la Fundació Eurecat a través de la plataforma TDS ha extret les dades de visitants i pernoctacions a la demarcació de Girona. Les xifres esperonen al sector turístic que veuen com el nombre de visitants i pernoctacions, especialment a la costa, milloren respecte abans de la pandèmia. Les bones xifres, però, no són equitatives per a tot el territori.

Per una banda, hi ha la marca de la Costa Brava que ha vist com el nombre de turistes creixia un 8,8% respecte el 2019. De fet, és la que té més gruix de visitants de la demarcació i al llarg de tot l'any va comptar amb 7.357.483 turistes. Més visitants que, a més, van quedar-se més nits que el 2019. Les pernoctacions han arribat als 24,23 milions, un 3,2% més que el 2019.

Per contra, la marca del Pirineu de Girona no ha acabat l'any tan ben parada. En tot el 2022 s'han comptabilitzat 1.042.308 visitants, un 8,8% menys que el 2019. A més, les pernoctacions també han caigut un 5,5%. Aquesta dada negativa, però, s'explica per les restriccions sanitàries que encara hi havia el primer trimetre del 2022. Això va afectar a les destinacions d'interior i muntanya durant la temporada d'esquí i per això s'han registrat menys visitants.

Creix el visitant del Benelux

Pel que fa a la procedència dels turistes, el mercat català i espanyol s'ha consolidat a la demarcació i s'ha convertit en el primer mercat pel territori gironí. Sobre els visitants internacionals, l'any passat es va recuperar el volum de francesos que hi havia el 2019. Per altra banda, han crescut els turistes del Benelux, especialment els neerlandesos que ja se situen com a segon mercat internacional. També ha augmentat el volum de persones procedents d'Alemanya que han passat les vacances a Girona.

El mercat britànic segueix millorant progressivament, tot i que a un ritme més lent que la resta de nacionalitats. A la Costa Brava el mercat català va representar gairebé deu milions de pernoctacions, mentre que els francesos en van ser la meitat, gairebé (4,9 milions). Els visitants espanyols se situen en tercera posició amb 3,1 milions de pernocactions i en quart lloc hi ha els neerlandesos amb 2,8 milions.

Al Pirineu de Girona, el nombre de turistes per mercats confirma el pes del mercat català, amb 1,7 milions de pernoctacions, seguit pel mercat de la resta de l’Estat, amb 309.629 pernoctacions, i en tercera posició, pel mercat francès, amb 80.937 pernoctacions.

Els hotels i els càmpings, els més potents

El 2022, la demarcació de Girona disposava de 269.332 places d’allotjament turístic reglat entre hotels, apartaments, càmpings i establiments de turisme rural. Els hotels són els establiments que van rebre més pernoctacions durant l’any a la Costa Brava (amb 10,9 milions de pernoctacions), seguits molt de prop pels càmpings (amb 10,1 milions de pernoctacions).

Al Pirineu es van rebre la major part de pernoctacions en els càmpings (1,2 milions de pernoctacions), per davant dels hotels (776.790 pernoctacions). La punta d’ocupació anual es troba al mes d’agost, en què a la Costa Brava es va assolir el 82 %, i al Pirineu de Girona, el 72 %. Pel que fa a la mitjana de nits d’estada, a la Costa Brava es va situar en 3,3 nits, mentre que al Pirineu de Girona la mitjana global es va mantenir estable per a tots els tipus d’allotjament: 2,1 nits.