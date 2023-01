El preu dels habitatges de lloguer ha pujat més que la inflació durant el 2022 a Barcelona, Girona i Tarragona, segons un comunicat d'Idealista aquest dilluns.

Davant una inflació del 5,7% interanual al desembre, la plataforma ha apuntat que a Barcelona els lloguers van augmentar un 25,7% interanual, fins als 19,3 euros per metre quadrat al mes.

A Girona, l'augment va ser del 19,2%, fins als 11,1 euros per metre quadrat al mes, mentre que, a Tarragona, l'increment va ser del 7,4%, fins als 9,2 euros per metre quadrat al mes.

Lleida és l'única capital de província catalana on el preu dels lloguers va créixer per sota de la inflació, amb un 0,6% més, fins als 7,6 euros per metre quadrat al mes.

En el conjunt d'Espanya, els lloguers van pujar per sobre de la inflació a 32 capitals de província, i només van retrocedir a Palència, Còrdova i Zamora.