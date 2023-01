El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha destacat la inversió que Amazon farà a l'Alt Empordà i ha posat en valor "l'aposta" de l'empresa pel Far d'Empordà, on es preveu que Amazon doni feina a 1.400 treballadors i ocupi una superfície construïda de més de 50.000 metres quadrats. L'activitat es complementarà amb la que la companyia duu a terme als centres logístics del Prat i Castellbisbal; i se sumarà al nou centre que obrirà a Saragossa amb el tancament del de Martorelles, que "no podia créixer més", ha dit.

Torrent ha assenyalat que la instal·lació d'Amazon a l'Alt Empordà va en la línia de reindustrialitzar Catalunya i ha dit que la Generalitat vol situar-se com una "administració emprenedora" i captar inversió estrangera d'alt valor afegit.

"Estem en uns moments molt interessants, en una finestra oportunitat, en un procés reindustrialització d'Europa que busca més sobirania productiva i tecnològica i nosaltres estem molt ben posicionats en molts dels sectors que són estratègics", ha continuat el conseller, que ha citat altres exemples com els d'ILJIN a Mont-roig del Camp o Kronospan a Tortosa.

D'altra banda, el conseller d'Empresa i Treball ha negat que la multinacional hagués rebut ajuts públics per instal·lar-se a Martorelles, tal com va deixar entreveure aquest dimecres CCOO. El sindicat va acusar Amazon d'aplicar un "ERO encobert" i va definir el tancament com "una voluntat de forçar els empleats a acollir-se a convenis de referència menys avantatjosos, o a donar-se de baixa voluntàriament del lloc de feina".

El conseller s'ha compromès aquest dijous a fer costat als treballadors d'Amazon a Martorelles després de l'anunci de la multinacional de tancar la planta del municipi que dona feina a 800 persones "Estem en contacte amb l'empresa, amb l'Ajuntament de Martorelles i el que farem és acompanyar els treballadors per buscar la millor solució possible per a tothom", ha assenyalat el conseller en declaracions als mitjans amb motiu de la presentació dels ajuts als establiments turístics per millorar la seva eficiència energètica.

Aquest dijous, les veus crítiques al tancament de la planta d'Amazon a Martorelles s'hi ha afegit l'alcalde del municipi, Marc Candela. “Som molt conscients de quina companyia és”, ha etzibat l’alcalde, que ha indicat que ara la prioritat és garantir els llocs de treball.