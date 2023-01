La flota d'encerclament de la Costa Brava torna aquest dimarts pescar després d'una veda biològica de dos mesos, que va començar el 9 de novembre. La represa coincideix amb l'inici de la veda de dos mesos en l'arrossegament. Aquesta és la primera veda en encerclament de dos mesos –fins ara era d'un mes- des dels anys 90. El president de l'Associació d'Encerclament de la demarcació, Carmelo Martínez, diu que aquesta és la tendència que se segueix als ports Mediterrani i que podria anar de més. De fet, diu que s'està estudiant que s'allargui a tres mesos i que es podria fer en dos fases tenint en compte els períodes de cria de les diferents espècies de peix blau. I és que l'objectiu de la mesura és afavorir la regeneració dels caladors.

Les 17 embarcacions de pesca d'encerclament que hi ha repartides entre els ports de Roses, l'Escala, Palamós, Sant Feliu de Guíxols i Blanes tornen a la mar. Després de dos mesos de veda, els pescadors podran tornar a sortir als caladors de peix blau. L'aturada té com a objectiu regenerar aquests espais.

Fins ara les aturades eren d'un mes però enguany s'ha fet de dos i la previsió és que continuï augmentant. Martínez diu que, de fet, aquesta és la tendència que se segueix a la majoria de ports mediterranis i que estan en converses per estudiar la possibilitat d'ampliar-la a tres mesos. "Potser no seguits sinó fent un seguiment biològic de la sardina i el seitó i, si no coincideix l'època de reproducció, fer com una espècie de dues vedes", explica Martínez.

En aquest sentit, diu que és difícil determinar l'efectivitat que tenen aquest tipus de vedes però creu que és evident que si no surten a pescar, hi ha una regeneració dels caladors.

A nivell econòmic, en canvi, admet que la situació és difícil perquè, malgrat que durant aquests períodes reben ajudes europees, el preu del gasoil ha augmentat molt i s'han encarit els costos de manteniment de les embarcacions. En relació a les ajudes, diu que no tenen "garanties" perquè es fixen d'any en any i que això els dificulta poder "planificar".

La represa coincideix amb l'inici de la veda de la flora d'arrossegament, que també s'allargarà dos mesos.