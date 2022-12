El preu mitjà de la llum per als clients de tarifa regulada vinculats al mercat majorista es tornarà a enfonsar dissabte fins als 1,82 euros per megawatt hora (MWh), la qual cosa suposa un descens del 66,7% respecte a aquest divendres i el registre més baix des del 31 de gener del 2021, quan es va situar en 1,42 euros/MWh.

En la subhasta, el preu mitjà de la llum del mercat majorista --l'anomenat 'pool'-- se situa aquest dissabte en 2,65 euros/MWh. Al llarg de la matinada, en concret entre les 04 i les 06 el preu serà de zero euros, tot i que des de les 02 fins a les 17 hores en cap moment superarà l'euro. El preu màxim es donarà entre les 19 i les 20 hores, quan serà de 20 euros.

A aquest preu del 'pool' s'hi afegeix la compensació a les gasistes, que han d'abonar els consumidors beneficiaris de la mesura, els consumidors de la tarifa regulada (PVPC) o els que, malgrat estar en el mercat lliure, tenen una tarifa indexada, que dissabte se situarà en xifres negatives (-0,83 euros/MWh).

Un 95,5% menys que sense aplicar-se l'"excepció ibérica"

En absència del mecanisme de l''excepció ibèrica' per topar el preu del gas per a la generació d'electricitat, el preu de la llum a Espanya seria de mitjana d'uns 40,41 euros/MWh, la qual cosa suposa uns 38,6 euros/MWh més que amb la compensació per als clients de la tarifa regulada, que pagaran així un 95,5% menys de mitjana.

El 'mecanisme ibèric', que va entrar en vigor el passat 15 de juny, limita el preu del gas per a la generació elèctrica a una mitjana de 48,8 euros per MWh durant un període de dotze mesos, i cobreix així el pròxim hivern, període en el qual els preus de l'energia són més cars.

En concret, l''excepció ibèrica' fixa un sostre per al gas natural per a la generació d'electricitat des d'un preu de 40 euros/MWh durant els sis mesos inicials, i posteriorment, un increment mensual de cinc euros/MWh fins que acabi la mesura.