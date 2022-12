L'Ajuntament de Vilafant ha aprovat el pressupost municipal per a l'any 2023. La xifra ascendeix a 5.994.385 euros, un 8,9% més respecte a l'any anterior. La votació, que ha tingut lloc aquesta setmana en un ple extraordinari, va resultar sense cap vot en contra i amb quatre abstencions.

El pressupost té en compte l'augment dels costos generals com l'IPC i l'augment dels serveis i de l'energia sense apujar els impostos. «Volem continuar oferint uns serveis de qualitat, però teníem clar que aquest any, amb la situació econòmica actual havíem de congelar els impostos per no afegir més pressió a les famílies vilafantenques. Per això, hem ajustat al màxim el pressupost, mantenint també la capacitat inversora», destaca l'alcaldessa de Vilafant, Consol Cantenys. Un pressupost que augmenta les partides d'emergència social, pensant en les persones i en la crisi econòmica que de nou estem patint. «El sanejament ja consolidat dels comptes públics, la contenció en la despesa, ens permeten apostar per uns pressupostos flexibles, amb capacitat de fer canvis durant l’any i combatre l’estat que tenim en tot el país amb el tema de la inflació», ha afegit el regidor d’hisenda Kiko Marín durant la sessió.

Augment d'inversions

La partida d'inversions també creix en aquest pressupost pel 2023 fins a arribar als 898.100 euros. Una de les actuacions més destacades d'aquest capítol és la primera fase d'obres per consolidar l'edifici de la rectoria. La sessió plenària va aprovar també la contractació per iniciar el procés de licitació d'aquests treballs que es podran triar endavant gràcies a una subvenció rebuda pel Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda urbana.

Dins de les inversions també es preveuen millores al municipi com les obres de les voreres del carrer Vinya i del carrer Palol; les obres per condicionar i posar al dia el Centre Cívic les Mèlies; la instal·lació de nous jocs al pati de l'escola Sol i Vent; fer uns lavabos públics al cementiri; la inversió que cada any es destina a la millora de la xarxa d'aigua per tal de modernitzar-la i així aconseguir augmentar el seu estalvi; o la redacció del projecte d'ampliació de la Sala Polivalent al nucli antic de Vilafant, per millorar i fer créixer aquest equipament.

El pressupost del 2023 també inclou una partida d'inversió de 50.000 euros pels pressupostos participatius que, sumats els 50.000 de l'exercici anterior, permetran tirar endavant els sis projectes més votats en aquest procés participatiu.