Alguns noms s'hi incorporen, molts repeteixen i d'altres, en canvi, en desapareixen. No obstant això, la llista de morosos publicada per l'Agència Tributària aquest any continua sent molt extensa. Entre els deutors amb Hisenda, hi trobem molts rostres coneguts.

Entre els nous morosos que tenen un caràcter més públic hi ha José María Aristrain, un reconegut empresari basc que deu al fisc 1,26 milions d'euros, i Luis Medina Abascal, aristòcrata, empresari i 'socialité' espanyol amb un deute que ascendeix fins als 653.000 euros. Per la seva banda, aquells que ja no figuren a la 'llista negra' d'aquest 2022 hi ha, per exemple, Carlo Ancelotti, l'entrenador del Madrid, i que devia l'any anterior 1,4 milions d'euros. També surten d'aquesta llista algunes entitats com Nozar, una immobiliària que acumulava un deute de gairebé 215 milions d'euros, Twitter (que l'any passat devia 800.000 euros a la institució), i l'equip de bàsquet Lleida Bàsquet. Algunes de les persones que apareixen de nou com a morosos són Agapito García Sánchez, amb un deute acumulat de més de 15 milions d'euros, els germans Ramón i Agustín Olivares, empresaris que deuen ni més ni menys que 36,8 milions a Hisenda, i el matrimoni format per Teresa Maldonado Tillefer i Jesús Ruiz Casado, amos d'Aifos, una promotora immobiliària que té un deute de 15 milions i mig d'euros. D'entre tots els deutors, els personatges més famosos que repeteixen aquest any són Mario Conde, que deu 7,8 milions; l'actriu María Paz Campos, més coneguda com a Paz Vega (amb un deute de més de 3 milions); Rodrigo Rato, que deu 1,39 milions; l'escriptor Césal Vidal (2,6 milions d'euros), i el jugador de futbol Dani Alves, amb un deute de més de 2 milions. També figuren en la llista de morosos d'aquest 2022 el cuiner Sergi Areola i Samuel Eto'o, que deuen gairebé un milió d'euros cada un, i Diego Torres, exsoci d'Urdangarín, que acumula un deute amb el fisc de 956.019 euros, i les empreses Kulteperalia i Alba Adriática, propietat de José Luis Moreno, i que deuen 950.530 euros i 1,8 milions respectivament. Consulta la llista sencera fent clic aquí!