Indústria inicia el seu pla pilot per a la setmana laboral de quatre dies

El primer projecte pilot a tot Espanya per provar la setmana laboral de quatre dies (o 32 hores setmanals) comença la setmana que ve. El Ministeri d’Indústria, dirigit per Reyes Maroto, publicarà aquesta setmana l’ordre segons la qual s’obre el concurs perquè pimes del sector industrial –i consultores especialitzades en aquesta activitat– es postulin per percebre ajuts de fins a 150.000 euros si es comprometen a implantar aquesta modalitat organitzativa durant un termini de dos anys.

Fa diverses setmanes que els tècnics del departament d’Indústria treballen contra rellotge per complir amb el compromís de treure el pilot de la setmana laboral de quatre dies abans d’acabar el 2022. Maroto ha complert amb els temps: divendres passat va signar l’ordre que obre el concurs per al repartiment d’ajuts i aquesta serà publicada al llarg d’aquesta setmana.

Darrere de l’estela europea

Serà la primera experiència estatal de setmana laboral de quatre dies, encara que la Generalitat Valenciana ja té activat des de fa gairebé dos anys un projecte pioner sobre aquesta qüestió. Espanya se suma així a experiments per reduir la jornada laboral dels treballadors que comencen a proliferar per Europa. El Regne Unit, per exemple, va llançar aquest any el seu propi pla pilot per a 70 empreses i Portugal també està provant, encara que des del sector públic.

L’experiment espanyol és més garantista per al treballador, ja que pretén explorar les virtuts i possibles inconvenients de treballar un dia menys sense que això comporti una retallada de salari ni un allargament de jornada la resta del temps. Bèlgica, per exemple, ha aprovat la possibilitat de treballar quatre dies, però concentrant les hores que es deixen de fer en la resta de dies laborables. A Espanya hi ha hagut empreses, com ara Desigual o Telefónica, que han plantejat pel seu compte reduccions de jornada, però que també impliquen retallades salarials.

La ministra Maroto posa en marxa una iniciativa que neix en la negociació dels pressupostos generals de l’any passat, quan Més País va decidir avalar els comptes a canvi d’habilitar un pressupost públic per promocionar la setmana laboral de quatre dies. Des d’aleshores, el Ministeri d’Indústria ha liderat i ha anat perfilant el programa pilot, que donarà cobertura a entre 60 i 70 empreses, segons càlculs preliminars.

El pressupost total serà de 10 milions d’euros i les companyies podran rebre un ajut de fins a 150.000 euros per compensar costos salarials. És a dir, o bé per contractar més gent que cobreixi les hores que es deixen de fer per part de la resta de plantilla o bé per fitxar perfils que permetin reorganitzar-se per treballar menys. Les bases de la convocatòria contemplen altres ajuts per costejar la formació de treballadors, millorar la productivitat i auditories internes per poder avaluar l’èxit o el fracàs de les mesures.

Reorganització de la feina

La reorganització dels processos de treball és clau en les experiències d’altres països per a la implementació correcta de la setmana laboral de quatre dies. Per així eliminar els temps morts i millorar el ritme de treball i eficiència en els restants, que permetin així treballar menys i que això no redundi en més estrès o cansament les plantilles.

Els ajuts es repartiran sota els criteris de concurrència competitiva: qui primer es postuli per rebre’ls i pugui acreditar complir tots els requisits primer s’incorporarà al pla pilot. I un cop s’esgoti el pressupost els següents postulants en quedaran fora. Les pimes participants es comprometen a implementar la setmana laboral de quatre dies (o 32 hores) entre les plantilles durant un mínim de dos anys. I les millores de productivitat que sostinguin aquesta reducció de jornada han d’estar en marxa en el termini d’un any. A la finalització del pilot, el Ministeri d’Indústria, que anirà recopilant les dades, farà un informe i avaluarà els resultats.