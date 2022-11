Montserrat Subirós i Emma Casals, propietàries de la botiga Casals Promise, s’han emportat el premi eWoman a la Trajectòria Professional by Ajuntament de Figueres.

El guardó es va lliurar durant l’esdeveniment eWoman Figueres 2022 celebrat el 22 de novembre a l’auditori dels Caputxins de Figueres.

En el seu discurs de recollida Montserrat Subriós no es va oblidar de donar les gràcies als seus clients ja que «sense ells això no hauria estat possible». Per altra banda, va explicar que «sempre tinc present la paraula excel·lència i intento fer les coses el millor que puc». Ara passa aquest testimoni a la seva filla Emma de la qual va destacar que «ho està fent molt bé».

100 anys d’història

El 1922, en Paquito Casals i la Lola Reixach, dos veïns d’Ordis acabat de casar, van obrir una merceria al carrer de la Portella número 1 de Figueres, la Merceria Casals.

Avui, cent anys després, l’establiment instal·lat al carrer Nou des dels anys trenta continua actiu i amb l’impuls per la segona i tercera generació de la família. Aquest establiment també ha estat conegut per a diverses generacions com a Mitges Casals. Un exemple de continuïtat, tenacitat i adaptació. I també de comerç de proximitat.