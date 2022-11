La celebració del Black Friday arriba el 25 de novembre marcat per la inflació i la incertesa del comportament dels consumidors, en una jornada en què les grans marques desplegaran algunes de les millors ofertes de l'any i en la que s'espera que molts clients avancin les compres de Nadal. Després de detectar incompliments de la normativa de consum en anys anteriors l'Agència Catalana de Consum (ACC) ha decidit actuar i, per això, controla des de fa un mes un miler de productes per vigilar que les marques no inflin els preus just abans i ofereixin descomptes fraudulents. Les empreses que facin un mal ús de les promocions poden ser multades amb entre 10.000 i 100.000 euros, depenent dels clients afectats i de la dimensió de les vendes.

El 99% de les ofertes de Black Friday no són reals, denuncia l’OCU "Durant les rebaixes els establiments han d'informar del preu rebaixat i de l'anterior, que s'ha d'haver mantingut estable durant un mes abans de l'oferta", ha indicat el director de l'organisme, Albert Melià, a l'ACN. En cas d'haver alterat el valor del producte durant el mes previ, les marques cometen una infracció greu de la norma de consum. "Si hi ha alternacions de preu, caldrà adoptar les mesures corresponent, obrint expedients sancionadors perquè evitar que aquestes pràctiques es continuïn fent", ha detallat Els sectors que més descomptes ofereixen, i que per tant són els que més vigilaran són el de la tecnologia, els electrodomèstics i el de les coses de la llar. L'Agència Catalana de Consum ja exercia un control durant les jornades rebaixes però és el primer cop que l'ens públic amplia el monitoratge a mil ofertes, cosa que permetrà "tenir una fotografia de si el mercat ho està fent bé o malament". Melià assegura que l'organisme de la Generalitat ha detectat "alguns incompliments" en campanyes prèvies però ha assegurat que "la majoria d'empreses que s'acullen al Black Friday compleixen amb les obligacions". Pel director de l'Agència Catalana de Consum, aquesta jornada serà "una bona oportunitat per molts consumidors d'obtenir productes a preus interessants", factor que pot provocar que no caiguin les vendes tot i la inflació. Pel que fa als consells de compra, ha recomanat preguntar per la política de canvis i devolucions si es va a la botiga i tenir en ment que en cas de compres online el client té 14 dies per desistir. També ha instat a vigilar amb les compres amb targeta per "evitar sobre endeutaments o carregar massa el crèdit". D'altra banda, ha aconsellat informar-se prèviament de les diferents opcions de productes i "fer una llista dels productes que volem comprar per intentar evitar compres compulsives" i caure en el parany d'ofertes que criden l'atenció però que no es necessiten. Un cop feta la compra, cal guardar un justificant perquè sense el resguard "no tindrem garanties ni dret a reclamar", recorda Melià. Un Black Friday com el del 2019 Després d'un bon mes de novembre pel comerç, el Black Friday arriba aquest any entre la incertesa de com es comportarà el consumidor, en un moment d'inflació rècord. Els comerciants temen que l'encariment de la vida resti afany consumista, tot i que confien que el turisme i l'elevat estoc de roba d'hivern per les altes temperatures acabin d'animar la cita, que preveuen que iguali els registres del 2019. Així doncs, els comerços esperen fer una bona campanya de vendes basada en les compres de Nadal "anticipades" i la despesa que facin els turistes internacionals, la presència dels quals és una de les principals diferències amb l'any passat.