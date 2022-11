Durant la passada Festa de la Verema, celebrada a Colera, es va respirar un ambient de satisfacció continguda entre els representants dels cellers que hi participaven. Com ja va passar amb Arrels d’Empúries i ha continuat succeint en les diferents activitats programades enguany amb la presència de vins de la DO Empordà, els crítics i els clients que tasten els productes empordanesos en parlen cada cop millor. Així ho creu el sommelier Rafel Sabadí, per a qui «la qualitat cada cop va en augment i es fa notar molt quan fem tastos a cegues com els d’Empúries».

L’enòleg Delfí Sanahuja, referent del Celler de Peralada, també té clar que «els vins de la DO Empordà estan fent passes cap endavant de manera accentuada», tal com afirmava durant la Festa de la Verema i la Fira de la Pissarra de Colera. Aquesta evolució positiva i creixent també té aliats importants en el món gastronòmic, especialment el sommelier Pitu Roca, del Celler de Can Roca, per a qui els vins empordanesos «han arribat a l’excel·lència». Els cellers de la DO Empordà reben nous reconeixements que confirmen l’excel·lència dels vins empordanesos Aquesta tardor, la Guia de Vins de Catalunya 2023 ha escollit tres vins de la denominació com a millors de les seves categories. Destaca especialment La Creu del Celler Cooperatiu d’Espolla, que va ser triat com a millor vi blanc i com a millor vi de carinyena blanca. Aquest vi forma part dels Vins de postal, una col·lecció de vins de finca dels socis del celler amb etiqueta pròpia. El jurat de la publicació també ha escollit el Pla de Tudela, del celler Espelt, com a millor de la varietat picapoll blanc. El vi del celler de Vilajuïga s’elabora en unes vinyes ecològiques del cap de Creus, a tocar del mar. La mateixa Guia ha distingit també el vi Esventat, del celler Mas Llunes de Garriguella, com a millor vi brisat. Es tracta d’un monovarietal de garnatxa blanca. El Consell regulador destaca que «la puntuació mitjana dels cellers de la DO Empordà a la Guia de Vins de Catalunya no ha deixat de créixer en els darrers anys. A la publicació del 2023, la nota mitjana dels vins empordanesos se situa en el 9,45 quan fa una dècada la puntuació va ser de 9,27 en l’edició del 2014». Una altra publicació de referència, la Guia Peñín 2023, d’àmbit estatal, deixa pels núvols alguns productes empordanesos. Per primera vegada en un mateix any, dos vins de la denominació han rebut la qualificació d’excepcionals, reservada a les millors elaboracions que aconsegueixen una puntuació de 95 punts a 100 punts. Es tracta de dos dolços: el Somnis de Gerisena Sol i Serena, del celler Gerisena de Garriguella, i el Bac de les Ginesteres, del celler Vinyes dels Aspres de Cantallops. Tots dos vins obtenen 95 punts. «Prop d’un centenar de vins empordanesos són valorats també com a ‘excel·lents’ a la guia –amb una puntuació de 90 a 94 punts–. Pràcticament, tots els cellers empordanesos que apareixen a la guia –23 de 25– assoleixen situar un o més vins a la categoria d’excel·lents. De fet, un 54% dels vins empordanesos valorats pels tastadors de la Guía Peñín aconsegueixen aquesta bona nota. Aquest percentatge és el més alt obtingut pels vins DO Empordà en totes les edicions de la publicació», ressalta l’entitat. Els premis Vinari ja van marcar el camí A l’inici d’aquesta tardor, els premis Vinari ja van apuntar alt respecte de la DO Empordà. El Ctònia 2019, del celler Masia Serra de Cantallops, es va endur el Gran Vinari d’Or al millor vi blanc amb criança, mentre que el Masia Pairal Can Carreras Garnatxa d’Empordà, del celler Martí Fabra de Sant Climent Sescebes, va guanyar el Gran Vinari d’Or al millor vi dolç, ranci o de postres.