A Espanya hi ha un grup de viticultors que viuen per aconseguir uns vins excepcionals. Viticultors que estimen les seves finques i respecten l'entorn que les envolta, com si fossin autèntiques joies. Formen l'exclusiva associació Grandes Pagos de España, que incorpora només 36 prestigiosos productors.

Tres els pots conèixer aquest mes de novembre gràcies a Casa Gourmet, la botiga en línia d’Empordà, que celebra el seu primer aniversari. La selecció del Club de Vins presenta tres negres únics i, de molt alta qualitat, que reflecteixen fidelment el sòl, subsol i clima on es produeixen. Són Alonso del Yerro 2013 (DO Ribera del Duero), Dehesa del Carrizal MV 2018 (DO Pago Dehesa del Carrizal) i Finca Valpiedra Reserva 2015 (DOCa Rioja). I el millor és el preu: 6 ampolles (2 de cada celler) de 64 € quan el seu valor real és de 105 €.

La qualificació més alta de tots els vins d'Espanya

Vi de Pago és la màxima qualificació que preveu la legislació espanyola en matèria vitivinícola. Per sobre de la Denominació d'Origen, el concepte de Pago, aplicat al vi, fa referència a una vinya situada en un enclavament especial amb sòls singulars i un clima privilegiat que imprimeix al vi unes qualitats úniques.

Per poder entrar dins de l'associació Grandes Pagos de España, els cellers han de complir els requisits d'elaborar les seves produccions amb raïms procedents del seu propi terreny i fer tot el procés, des de la fermentació fins a l'embotellament, a les instal·lacions properes al Pago.

És un selecte club amb finques úniques i vins excepcionals que ara podeu conèixer gràcies a Casa Gourmet.

L'ànima dels terrers

Cada ampolla d'Alonso del Yerro 2013 guarda el veritable valor del terrer. Aquest ull de llebre de la DO Ribera del Duero es presenta com un vi amable, amb tanins sedosos i una llarga persistència. A més, ha aconseguit superar la puntuació Parker i ha passat de 92 a 93 respecte a l'anyada anterior. És un negre per al delit dels amants dels riberes més subtils i elegants.

Marida perfectament amb cruixents de camembert i melmelada de tomàquet, secret ibèric amb salsa de formatge Idiazabal, risotto de bolets i parmesà.

Per la seva banda, Dehesa del Carrizal MV 2018 prové també de vinyes singulars i paratges únics de la DO Pago Dehesa del Carrizal. Aquest multivarietal, cupatge de cabernet sauvignon, syrah, ull de llebre, merlot i petit verdot, agrada a gairebé tots els paladars i marida amb gairebé tots els plats. És equilibrat perquè recull i guarda el millor de cada raïm. Les seves notes de fruits negres madurs fan un pas per boca elegant i vellutat.

El terrer també és a l'ànima i la personalitat de Finca Valpiedra Reserva 2015 (DOCa Rioja). Aquest vi és un reflex fidel de l'esperit de la finca i la filosofia de la Família Martínez Bujanda. Envelleix en bota de roure francès entre 22-24 mesos i està elaborat amb ull de llebre, gracià i maturana tinta que li confereixen un intens color vermell picota i un rivet granat amb centelleigs violacis. A la boca és potent i contundent, amb un retrogust llarg i un final agradable.

Des de Casa Gourmet ho recomanem amb formatges de curació mitjana, carns vermelles estofades, xai al forn i plats de caça major.

Així funciona el club de vins de Casa Gourmet

A Casa Gourmet es pot adquirir aquesta selecció de 6 ampolles de vins de Grandes Pagos de España, bé a través de la botiga en línia casagourmet.es o bé per telèfon al 972 678 519.

Els lectors i lectores també poden donar-se d'alta al Club de Vins, sense cost, i beneficiar-se de tots els seus avantatges: un regal de benvinguda (un obridor i dues làmines antidegoteig de Pulltex), despeses d'enviament gratuïtes a les seleccions mensuals i preus exclusius amb importants descomptes. I tot sense compromís de compra, de manera que el soci o sòcia pot saltar la selecció del mes que no li interessi.

Un any de vi gratuït

Per celebrar el seu primer aniversari, Casa Gourmet, la botiga en línia d‘Empordà, regala un any de vi gratis a tres persones. Per participar en aquest concurs, que premia la fidelitat i confiança dels clients, només cal comprar a la web durant el mes de novembre. Les bases de la promoció es poden consultar a la web.