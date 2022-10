L'interès mitjà de les noves hipoteques ha passat de l'1,38% del tancament de l'any passat al 2,03% el mes d'agost, segons dades del Banc d'Espanya. En els portals hipotecaris, les ofertes per a una hipoteca mitjana a tipus fix a 28 anys oscil·len en aquests moments entre el 2% i el 4,55%. Com podran afectar a les hipoteques les noves pujades del preu oficial dels diners anunciades pel Banc Central Europeu? Segons el portal Idealista.com la quota d'una nova hipoteca a tipus fix de 170.000 euros a 28 anys ha passat de 585 euros a l'inici de l'any a 754 euros en l'actualitat. Una pujada de 0,75 punts, en línia amb la decidida aquest dijous pel BCE per al preu oficial dels diners (que se situa en el 2%), pot afegir 60 euros més a la quota mensual.

Pujada de més de 2,5 punts en el que portem d'any

La pujada del preu oficial dels diners està impulsant l'encariment dels tipus d'interès que les entitats financeres apliquen a les seves hipoteques i préstecs de consum i finançament per a les empreses. Molt abans de la primera pujada oficial del preu dels diners en 11 anys per part del Banc Central Europeu (BCE), al juliol, l'euríbor a un any (que és l'índex que serveix de referència per al preu de les hipoteques) ja va començar a pujar, de manera lleu, a partir de desembre passat. La tendència es va intensificar a partir d'abril i s'ha anat accelerant a partir de juliol (després de la primera decisió del BCE) i de setembre, quan el banc central va incrementar en 0,75 punts el preu oficial dels diners, fins a l'1,25%. Així, l'euríbor ha passat des del mínim històric del -0,505% de novembre al 2,233% al setembre. En els últims dies ja està per sobre del 2,7%. Això està encarint les quotes de les hipoteques i ho farà de forma més pronunciada en els pròxims mesos, després de la nova pujada del BCE d'aquest dijous (0,75 punts) i de les anunciades. A més, els crèdits nous també s'encareixen. Amb dades del Banc d'Espanya, l'interès mitjà de les noves hipoteques ha passat de l'1,38% del tancament de l'any passat al 2,03% a l'agost, mentre que el dels préstecs al consum ha pujat del 6,1% al 7,09%.

Quant estan pujant les quotes mensuals?

Segons les dades d'idealista/hipoteques, la hipoteca mitjana que han sol·licitat els espanyols durant 2022 ascendeix 171.238 euros a retornar en 28 anys. La quota del primer any dels qui el van sol·licitar a principis d'aquest exercici, quan rondaven l'1%, se situava en els 585 euros mensuals, mentre que els qui l'hagin signat en l'actualitat (amb els interessos al voltant del 3%) estaria pagant 754 euros al mes. Els qui la contractin amb els interessos al 4% pagaran 848 euros. En el cas que els interessos arribessin al 5% la quota pujaria fins als 948 euros, mentre que arribaria a 1.053 euros en cas d'aconseguir el 6%.

Què passarà a partir d'ara?

En la mesura en què el BCE pugi més o menys els tipus, el finançament de les llars es continuarà encarint més o menys, sobretot perquè la pujada d'aquest dijous no serà l'última, excepte sorpresa. Amb una major pujada de tipus d'interès hi haurà un major nombre de famílies amb dificultats per a fer front als seus pagaments i altres que no podran accedir a un préstec per a adquirir un habitatge.

Famílies més vulnerables

Si l'escalada de les hipoteques segueix al mateix ritme, aviat el percentatge de famílies financerament vulnerables, enteses com aquelles que dediquen més del 40% de la seva renda bruta al pagament de deutes, arribarà al 14%, segons ha advertit el governador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos, en el Congrés dels Diputats. De moment, segons ha explicat aquest mateix dijous el conseller delegat de Banc Sabadell, César González-Bueno, el nombre d'hipoteques en risc a Espanya per la pujada de tipus i de l'euríbor no és "significatiu" ja que, des de 2016 el 75% dels nous préstecs per a adquisició d'habitatge és a tipus fix.

Llars expulsades del mercat

Segons el portal immobiliari Idealista.com, la pujada de tipus ja està expulsant del mercat de compra d'habitatge al 12% de les famílies que fins ara sí que podien accedir a una hipoteca. "Amb els tipus efectius a l'1% només l'1,8% de les sol·licituds es denegaven per falta d'ingressos, però amb el 3% actual el percentatge de rebuig creix fins al 11,9%", sosté el portal. Per a aquests càlculs, s'han analitzat més de 14.000 sol·licituds hipotecàries per a compra d'habitatge gestionades pel portal amb més de 20 entitats financeres durant 2022 i s'han descartat aquelles operacions en les quals el sol·licitant incomplia clarament els criteris bàsics de risc bancari. Arriba a la conclusió que "en l'hipotètic cas que els tipus efectius arribessin al 4%, gairebé el 30% dels actuals sol·licitants no podrien accedir al mercat de compra".

Per comunitats autònomes, l'estudi assenyala a Balears com la comunitat en la qual més famílies interessades a comprar incompleixen la norma de no superar el 35% dels ingressos per al pagament de la quota hipotecària: el 18,9%. Per al cas de Catalunya, s'estima que el 12,3% de les sol·licituds es rebutgen en un entorn de tipus d'interès del 3% i es calcula que el percentatge arribaria al 21,2% en el cas de tipus en un entorn del 4%.