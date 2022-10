El preu del lloguer a Catalunya ha caigut un -3'8% en el tercer trimestre, i ha esdevingut el descens més gran detectat en aquest període des de l'any 2007, segons un informe publicat aquest dimarts pel portal immobiliari Fotocasa.

Tot i això, el preu de l'habitatge de lloguer ha experimentat un creixement interanual d'un 3% en el tercer trimestre del 2022, i ha situat el preu mitjà en 12,27 euros per metre quadrat.

Els descensos trimestrals "afecten dues províncies, però amb prou feines es perceben a les ciutats analitzades", en què les províncies on més ha baixat el preu del lloguer en aquest període són Girona (-2%) i Barcelona (-1'7%), mentre que a Tarragona ha pujat un 3%.

Quant als preus dels habitatges per províncies, les més cares són Barcelona i Girona, on es paga 15,49 i 10,85 euros per metre quadrat al mes, respectivament, i Lleida i Tarragona són les més econòmiques, ja que el metre quadrat costa 7,24 i 8,95 euros al mes de mitjana.

A 14 de les 17 ciutats en què el portal immobiliari ha analitzat la variació trimestral del valor de l'habitatge s'ha experimentat un increment del preu, entre les quals hi ha Sant Cugat del Vallès, on ha pujat un 10,1%.