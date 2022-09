Els càmpings gironins aposten per potenciar la sostenibilitat per fer front a la crisi energètica. En la quarta edició del congrés Girocamping Pro, el president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra, ha advertit que, malgrat les bones xifres d'ocupació, com que la inflació no s'ha aplicat als clients, els resultats de les empreses "no seran equivalents als del 2018 i 2019". Per això, veu com una bona via per intentar "reduir costos", l'aposta per la sostenibilitat. Per fer-ho possible, ha reclamat a les administracions agilitat en els permisos per poder instal·lar plaques fotovoltaiques als establiments i ens els tràmits amb les companyies elèctriques per poder fer descàrregues de l'excedent d'energia a la xarxa.

El president de la Diputació, Miquel Noguer ha remarcat la importància que el sector dels càmpings gironins ha tingut en la recuperació de l'activitat turística postpandèmia i ha afegit que "dels 15 milions de pernoctacions registrades als establiments d'allotjament turístic de la Costa Brava i Pirineu de Girona entre juny i agost del 2022, la meitat –més de 7 milions- s'han fet en càmpings". Una dada, ha dit, que posa en relleu el pes del sector. Els càmpings gironins han invertit aquesta temporada 30 MEUR per reforçar la seva aposta per la sostenibilitat amb projectes de millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions. Gairebé tots disposen de plaques solars fotovoltaiques i tèrmiques per subministrar energia a les instal·lacions. També han invertit en instal·lacions d'energia geotèrmica, en equipar els establiments amb carregadors de vehicles elèctrics i en l'adquisició de vehicle elèctrics.