L’Associació de Càmpings de les comarques gironines valora aquest estiu de “bona temporada turística”, després de dos anys molt difícils degut a la pandèmia. Les ocupacions han arribat de mitjana a percentatges semblants als anys 2018 i 2019, i s’han situat entre el 70 i 75% en juliol, i entre un 85% i un 95% a l’agost. “La temporada baixa també té un pes molt important per al sector i es preveu que aquest any sigui bona, sempre i quan la climatologia sigui favorable”, destaca el president de l’Associació, Miquel Gotanegra. Quan acabi l’any, l’entitat farà una valoració global. L’Associació destaca que a banda de la bona ocupació, i de la mateixa manera que passa a la resta de sectors econòmics, els càmpings estan afectats pel context global de puja dels costos energètics i d’escalada de preus generals. Aquest fet condiciona els resultats.

Pel que fa a la tipologia dels clients, l’Associació remarca dues bones notícies: “S’ha recuperat la confiança dels clients internacionals. Ens han visitat de nou els alemanys, els belgues, els holandesos, els francesos... només han fallat els anglesos, creiem que degut al Brexit però també al fet que anticipen més les vacances i aquest any no ha estat possible aquesta anticipació degut a la pandèmia. Pensem que en els propers anys també es podrà recuperar aquest mercat”. “Una altra bona notícia és la fidelització dels clients catalans, molts dels quals han conegut el càmping per primer cop durant la pandèmia i han quedat entusiasmats amb l’oferta”, hi afegeix Gotanegra.

“Els càmpings tenen una oferta magnífica a l’aire lliure, amb instal·lacions que cada any es renoven, amb serveis adreçats a tot tipus de públic”, recorda el president de l’Associació de Càmpings de Girona. Durant la temporada alta el principal client són les famílies, moltes amb fills, i durant la temporada baixa els sèniors.

Capdavanters a Europa

Els càmpings gironins es mantenen capdavanters a Europa, una posició que ve avalada pels premis de les principals organitzacions del sector a Europa. Aquest any un càmping gironí, Bungalow Resort & Spa La Ballena Alegre de Sant Pere Pescador, ha estat premiat per l’associació alemanya ADAC com el càmping més sostenible d’Europa. I un altre càmping gironí, l’Internacional de Calonge, ha estat guardonat amb el prestigiós DCC-Europa Preis de Platí. A més, dos càmpings gironins han quedat finalistes en premis europeus: el Salatà de Roses en la categoria d’accessibilitat dels premis de l’ADAC; i l’Empordà de l’Estartit, en la categoria de millor càmping familiar que concedeix l’ANWB, l’associació de referència als Països Baixos.