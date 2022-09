Representants de diverses entitats contràries a l’actual model de transició energètica - entre elles, l’Associació Stop Macro parc eòlic marí - s’han concentrat aquesta tarda davant les portes del Parlament amb pancartes per exigir al Govern que escolti i es deixi guiar per les persones, els experts, que realment tenen el coneixement suficient per abordar aquest gran repte de país amb garanties i sense malmetre els territoris. La concentració s’ha dut a terme amb motiu de la compareixença a la Comissió d’Acció Climàtica dels científics Antonio Turiel, Josep Lloret, Rafael Sardà, Elisa Berdalet, Josep Maria Gili i Ana Sabatés per parlar de la gestió de les renovables a Catalunya. Aquest grup de científics va publicar recentment a la prestigiosa revista Science of the Total Environment un estudi on recomanen excloure i allunyar els parcs eòlics marins de les àrees protegides de la Mediterrània a causa dels greus impactes que aquestes instal·lacions poden provocar sobre la biodiversitat marina i el paisatge.

L’acte ha estat organitzat per la Xarxa Catalana per a una Transició Energètica Justa -que aplega 92 entitats- i per l’Associació Stop Macro parc eòlic marí. Les entitats afirmen que cal escoltar l’opinió d’aquests científics per tal de poder fer una transició energètica justa, coherent, tenint en compte el territori i la necessitat de mantenir la biodiversitat per fer més efectiva la lluita contra el canvi climàtic. S’han concentrat amb pancartes on es podien llegir els lemes: “Renovables sí però així no”, “Salvem la terra” i “Junts i ERC, deixeu d’especular i comenceu a escoltar”.

Els representants territorials han reclamat, un cop més, un model de producció d'energia pròxim als centres de consum, amb un impacte paisatgístic mínim, ordenat i equilibrat que generi també oportunitats als territoris. Demanen al Govern que no es deixi enlluernar per les falses promeses de les grans empreses que l’únic que busquen és fer negoci sense tenir en compte les singularitats del territori; i exigeixi estudis d’impacte ambiental rigorosos i contrastats. Consideren que la transició energètica no es pot fer a costa de la biodiversitat que és precisament un element cabdal en la lluita contra el canvi climàtic.

El territori, asseguren, no en té la culpa que la transició energètica vagi tard a Catalunya.

Científics avisen de l'impacte de l'eòlica marina a Roses: "Qualsevol alteració afectarà la meitat de la costa catalana"

Científics de la Universitat de Girona (UdG), l'Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) i del Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) han alertat en una compareixença al Parlament de l'impacte que poden tenir els parcs eòlics marins projectats al golf de Roses en la biodiversitat de la zona. En el marc de la Comissió d'Acció Climàtica, el professor de l'ICM-CSIC, Josep Maria Gili, ha assegurat que es tracta d'un espai "únic" que cal preservar. "Aquí hi tenim una mica la porta essencial d'entrada perquè tot el sistema funciona (...) Qualsevol alteració que es produeixi aquí afectarà no només el golf de Roses sinó la meitat de la costa catalana", ha afirmat. "No podem posar un altre Castor", ha conclòs Rafael Sardá, del CEAB-CSIC.