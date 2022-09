L’assemblea de la Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona ha reelegit aquest matí Antoni Escudero president de l’entitat, durant la celebració de les eleccions a la presidència que s’ha dut a terme a la seu de l’entitat ubicada a la ciutat de Girona.

Escudero va iniciar la seva etapa com a president de la Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona el setembre de 2003 i amb la reelecció d’enguany iniciarà una cinquena legislatura, seguint una trajectòria de 19 anys com a màxim representant de l’entitat.

Durant el procediment electoral i tal com marquen els estatuts de l’entitat, Escudero, ha exposat el seu programa presidencial, destacant que seguirà prevalent pel manteniment de l’estabilitat econòmica de l’organització empresarial, com ha fet fins al moment.

Tot seguit, ha indicat que persistirà perquè totes les administracions tinguin en compte la Federació a l’hora d’elaborar normatives i lleis que afecten el sector. Segons Escudero “una finalitat difícil d’assolir perquè a dia d’avui les administracions escolten poc a les entitats”.

En aquest sentit, Escudero ha puntualitzat que l'única institució que històricament ha tingut en compte la Federació i li ha donat suport en tot moment, ha estat la Diputació de Girona amb el Patronat de Turisme Girona Costa Brava. La institució amb qui “sempre hi hagut una bona sintonia” i actualment continua havent-hi amb el president Miquel Noguer, qui durant tota la seva legislatura ha recolzat el sector de l’hostaleria i així la Federació i a les seves associacions.

També ha informat que l’organització empresarial mantindrà l’assessorament a les associacions i els seus associats en àmbits laborals i jurídics, mitjançant els serveis d’un advocat especialista en aquests assumptes. Un servei que durant els dos anys de pandèmia de la Covid-19 va estar molt ben valorat pels empresaris, perquè la Federació era un canal d’informació directe per a l’enteniment de les normatives que publicava l’administració sobre temes laborals.

Un altre dels punts rellevants del programa del candidat a la presidència, ha estat la lluita juntament amb altres patronals i entitats representants del sector turístic gironí, perquè l’Aeroport de Girona-Costa Brava recuperi el nombre de passatgers de l’any 2008 (5,5 milions). Escudero ha indicat que per dur-ho a terme “es pressionarà a les entitats municipals perquè una part del que recapten de l’impost turístic ho aportin a la promoció d’aquesta infraestructura” mitjançant convenis de promoció amb les companyies aèries.

Per últim, el candidat ha incidit en què la Federació seguirà apostant per a la formació als empresaris, a les empresàries i a les persones treballadores dels sectors turístic i de l’hostaleria, com ha fet en els darrers anys, formant a més de 1.500 persones d’aquests col·lectius.

Durant l’exposició del programa, Antoni Escudero, ha dedicat unes paraules a l’antic secretari de la Federació, l’empresari i xef Lluís Fernandez, qui va traspassar l’any 2019. Per Escudero “va ser l’artífex que ell sigui el president de la Federació” perquè va ser Fernández qui va creure amb ell i el va proposar com a candidat l’any 2003.