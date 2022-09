Els preus s'han mantingut durant l'agost a comarques gironines i l'Índex de Preus al Consum (IPC), per segon cop, ha tancat el mes al 0,0%. En part, gràcies als descomptes en roba i calçat o, també, en el lloguer de vehicles. Però això no treu que la inflació continuï deixant-se notar en el dia a dia. Els aliments, per exemple, s'han encarit un 0,7% a l'agost i el paquet que inclou electricitat, gas i combustibles s'ha apujat un 1,8%. A la demarcació, els carburants i aquests dos serveis bàsics són ara un 57,1% més cars que fa un any. De retruc, el fet que els preus hagin tancat el juliol i l'agost al 0,0% de mitjana, ha fet baixar sensiblement l'IPC interanual. De l'11,7% a què havia arribat a situar-se al juliol, ara passa a l'11,2%.

La inflació continua deixant petja a les comarques gironines. Sobretot, quan es tira enrere en el calendari i es comparen els preus amb els d'un any enrere. Segons les dades que ha fet públiques l'Institut Nacional d'Estadística (INE), durant l'agost l'IPC s'ha mantingut invariable i ha tancat el mes al 0,0%. Exactament, igual que havia passat al juliol. Però al darrere d'aquesta mitjana s'hi amaguen dues realitats. Perquè aquells productes i serveis que s'han abaratit han contribuït a emmascarat aquells altres ítems que continuen enfilant-se. I que són els que formen part del cistell de consum que marca el dia a dia. Durant l'agost, els descomptes en roba i calçat arran de les rebaixes d'estiu n'han abaratit els preus en un 0,7%. I en paral·lel, també s'ha abaixat el lloguer de vehicles (-5,2%), el tèxtil de la llar (-0,4%) o els equips de telefonia (-0,5%). Però en contraposició, al llarg del l'últim mes a les comarques gironines s'han continuat encarint els preus dels aliments (+0,7%) o els de les begudes (+1,9%). A més, el pic de la temporada turística també ha fet que continuessin a l'alça els paquets turístics (+7,5%) i els allotjaments (+2,7%): En paral·lel, també s'han apujat tant l'electricitat com el gas i els carburants. En conjunt, durant l'agost ho han fet en un 1,8%. Si bé aquest increment s'ha atenuat en relació al juliol (aleshores, va ser d'un 5,7%), el descompte de 20 cèntims que aplica l'Estat i les mesures que ha impulsat la Moncloa per frenar l'alça d'aquests serveis bàsics, de moment, no han aconseguit abaratir-los. I de retruc, novament, això també es deixa notar quan es comparen els preus de la llum, el gas i els combustibles amb els d'ara fa un any. A les comarques gironines, en comparació amb l'agost del 2021, omplir el dipòsit del cotxe, encendre l'interruptor i escalfar l'aigua és ara un 57,1% més car (al juliol, això sí, aquest percentatge era del 58,4%). El segon més elevat El fet que de mitjana els preus portin dos mesos mantenint-se invariables (tant al juliol com a l'agost han tancat al 0,0%), de retruc, ha contribuït a fer baixar sensiblement l'IPC interanual. De l'11,7% a què havia arribat a situar-se al juliol, ara es passa a l'11,2%. De totes maneres, aquesta taxa continua registrant rècords històrics a la demarcació. I de fet, la d'aquest agost és la segona més elevada de tota la sèrie que recull l'INE, que es remunta fins al gener del 1993. Tan sols la supera la que es va registrar al juliol. I per darrere seu, de fet, s'hi troba la del mes de juny (quan aleshores l'IPC interanual va situar-se a l'11,1%).