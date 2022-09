Enfortir el teixit empresarial del sector del càmping, format majoritàriament per empreses familiars, i motivar la gent jove perquè vulgui continuar treballant als establiments catalans. Aquest és l’objectiu que la Federació Catalana de Càmpings (FCC) s’ha proposat per a la propera temporada. És per això que, un cop fet el balanç dels mesos de juliol i agost, l’entitat ha començat a treballar en un ambiciós pla de formació per al sector amb la complicitat de la Generalitat i en col·laboració amb el CETT, el centre universitari de referència de turisme, hostaleria i gastronomia adscrit a la Universitat de Barcelona.

En les últimes setmanes s’han fet reunions entre la FCC i representants de la Generalitat i en una visita recent de la Directora General de Turisme, Marta Domènech, als càmpings catalans s’ha acordat posar fil a l’agulla. El president de la Federació Catalana de Càmpings, Miquel Gotanegra, ha explicat que “tenim un repte molt important damunt la taula i necessitem la col·laboració de l’administració i la d’un centre educatiu de primer nivell com és el CETT”. Segons Gotanegra, el càmping és un sector en constant creixement i els seus professionals han d’estar preparats. La Directora General de Turisme ha posat aquest projecte com a exemple de col·laboració público-privada i ha destacat la importància de seguir treballant per millorar la formació dels professionals del món del càmping i del sector turístic en general. El programa, que s’acabarà de definir en les properes setmanes, té dos eixos: oferir formació, tant als equips directius com als comandaments intermedis, per avançar en la digitalització del sector; i també, per fer més visible totes les mesures que els establiments estan implantant per ser més sostenibles i aconseguir així la implicació dels clients. En aquest sentit, cal recordar que els càmpings catalans són pioners en dur a terme iniciatives respectuoses amb el medi ambient; i que el càmping La Ballena Alegre de Sant Pere Pescador, va ser guardonat amb el prestigiós premi Alimara a la sostenibilitat per la innovadora campanya “Vacances Responsables” que va posar en marxa l’any passat per fer visible la seva aposta per contribuir a reduir al màxim l’emissió de CO2 i aconseguir la implicació dels seus clients. Es va distingir aquest projecte perquè evidencia el compromís del càmping amb la sostenibilitat i la responsabilitat social corporativa. La Federació en xifres La FCC compta amb 243 càmpings federats que sumen 226.858 places (el 83,5% del total) i creen 11.164 llocs de treball (el 82,6% del total del sector). Els objectius de la Federació Catalana de Càmpings són defensar els interessos dels empresaris dels càmpings de Catalunya; ser l’interlocutor del sector davant les administracions i l’opinió pública; assessorar els associats en tots els aspectes de la gestió empresarial; i vetllar per la presència dels càmpings en els organismes i entitats del sector turístic i empresarial.