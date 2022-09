La Comissió Europea ha proposat aplicar un topall del preu del gas rus amb l'objectiu de reduir els ingressos que obté el Kremlin pel subministrament d'energia. "Hem de retallar els beneficis que Rússia utilitza per finançar la guerra d'Ucraïna", ha subratllat aquest dimecres la presidenta de l'executiu europeu, Ursula Von der Leyen. A banda d'aquesta mesura, la Comissió també ha plantejat altres solucions per controlar els preus de l'energia i evitar que la inflació es dispari. Entre elles, destaca la proposta per reconduir els beneficis extraordinaris que aconsegueixen les empreses energètiques i així ajudar els més vulnerables o modificar el marc europeu d'ajudes a companyies subministradores per agilitzar l'obtenció de subvencions.

Malgrat les amenaces de Rússia –Putin ha assegurat aquest mateix dimecres que tallarà el subministrament energètic si finalment s'aprova un topall al preu del gas-, Von der Leyen ha assenyalat que l'actitud del Kremlin "no és cap sorpresa" i s'ha mostrat convençuda que el conjunt de la Unió Europea actuarà "amb solidaritat, determinació" i mostrant "voluntat política". El topall al preu del gas rus és la mesura estrella proposada aquest dimecres per la Comissió –i que es debatrà aquest divendres entre els diferents ministres d'energia de la UE-, però Von der Leyen ha citat quatre propostes addicionals per fer front a la crisi energètica actual. Per una banda, ha suggerit un estalvi "intel·ligent" d'electricitat. L'objectiu darrere aquesta proposta passa per redistribuir les hores de consum energètic i evitar pics de demanda, que és quan l'electricitat és més cara. En segon lloc, la presidenta de la Comissió ha recomanat limitar els beneficis que obtenen les companyies energètiques, especialment aquelles amb els costos de producció més baixos. "Els beneficis que assoleixen actualment no reflecteixen els seus costos reals de producció, i volem que els consumidors en puguin treure profit", ha indicat. En aquest sentit, la dirigent europea ha indicat que els ingressos obtinguts a través d'aquesta via es destinaran a les famílies més vulnerables. La tercera mesura, que afecta les empreses de petroli i gas, segueix la mateixa línia. En aquest cas, la Comissió també recorda que aquestes companyies han obtingut grans beneficis arran de la crisi energètica actual, i proposa que facin "una contribució solidària" per ajudar els col·lectius més necessitats. Finalment, l'executiu actualitzarà el seu marc d'ajudes per tal que les empreses energètiques tinguin accés a una major liquiditat, quelcom indispensable per tal de poder continuar operant amb garanties. Reducció en les importacions de gas rus Més enllà de les mesures anunciades aquest dimecres, Von der Leyen també ha volgut posar de manifest com la Unió Europea ha reduït la dependència energètica de Rússia des de l'inici de la guerra d'Ucraïna. Segons dades de la mateixa Comissió, les compres de gas rus a la UE ha passat de representar el 40% al 9%. Per altra banda, Brussel·les ha recordat que les reserves de gas al conjunt de la Unió Europea es troben al 82%, dos punts per sobre l'objectiu que s'havia plantejat arribar abans de l'1 de novembre.