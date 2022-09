Sabies que el vi negre de garnatxa és conegut com el vi de l'amor per la seva calidesa i sedositat a la boca? La garnatxa és una de les varietats que més fort estan enganxant i que ha estat redescoberta en aquests darrers anys. Per això la selecció de Casa Gourmet de setembre presenta tres vins 100% garnatxa i de tres zones d'Espanya diferents: 2 ampolles de Garnatxa 2020 Castell del Remei de la DO Costers del Segre, a la frontera amb la comarca del Priorat; 2 de Coto de Hayas Garnacha Centenaria 2020 de la DO Campo de Borja, a Aragó, bressol de la garnatxa per excel·lència; i 2 de Nebla 2020 de la DO València, exponent de la garnatxa mediterrània.

Què té aquest raïm negre que tant agrada? La seva frescor i una expressió afruitat molt accentuades, molt del gust del consumidor actual, especialment fora de les nostres fronteres. Els monovarietals de garnatxa parlen del lloc on procedeixen i això encanta. Per això Casa Gourmet ha fet aquest viatge per Espanya per presentar una de les varietats que produeix els vins més de moda. Els tres vins de Casa Gourmet, botiga online d'Empordà, són elegants i rodons, vins de caixet. I el millor és la proposta de valor: 6 ampolles (2 de cada celler) a 39 euros (el valor real és de 65 euros). Agricultura ecològica per a una varietat versátil Garnatxa 2020 Castell del Remei és un vi que busca aprofundir en els matisos de la seva magnífica finca plantada de garnatxa, una extensió de vinya a 717 metres d'altitud i amb uns rendiments molt baixos, situat a la DO Costers del Segre, a la frontera amb la comarca del Priorat. La finca es treballa amb criteris de l'agricultura ecològica. El vi se sotmet a dues elaboracions diferents per a la mateixa garnatxa. El resultat és un negre complex, profund i fresc, amb molt de nervi, profunditat i molt intens, un vi que s'allunya de la línia dels assemblatges treballada tradicionalment per Castell del Remei, i que ha portat el seu propietari, Tomàs Cusiné, a ser conegut com un dels millors assembladors del país. Aquesta primera anyada, la del 2020, que presenta Casa Gourmet, s'ha elaborat en una edició limitada de 6.000 ampolles. És un vi molt llaminer per acompanyar amb espatlleta de xai, patates farcides de carn i escalivada. El bressol de la garnatxa Aragó és el bressol de la garnatxa, ja que va ser allà on es van fer les primeres plantacions d'aquesta varietat a Espanya. I, precisament, nascut als contraforts del Moncayo, a partir de ceps que superen els 100 anys, el negre Coto de Hayas Garnacha Centenaria 2020 (Bodegas Aragonesas) regala un marcat caràcter varietal i un perfil afruitat amb captivadores notes torrades i especiades que aporta la seva criança en fusta. Amb 90 punts Parker, enamora els fans dels vins de garnatxa amb criança en bota. És ideal per acompanyar una barbacoa de carn i verdures, productes fumats i lleugerament picants. T'encantarà el color vermell cirereta intens, d'aspecte net i brillant i amb subtils tons violeta. A la boca és ric en matisos i posseeix un llarg i persistent postgust. Garnatxa mediterrània Nebla Garnatxa 2020 de Vicente Gandía i la D.O. València és un vi actual que abraça les noves tendències enològiques. Té una personalitat pròpia amb molta càrrega de fruita i és molt saborós a la boca. És amable, suau i rodó, a més de tenir una gran intensitat aromàtica. El seu pas per bota li ha fet millorar en tanins que aporten uns matisos molt elegants. La garnatxa és de totes les varietats de raïm, la que millor recull el caràcter del terreny i el seu entorn. Per això, Nebla és un vi autènticament mediterrani amb unes característiques diferents dels vins de garnatxa elaborats a altres regions vinícoles. Les vinyes d'aquest negre tenen més de trenta anys d'antiguitat i es conreen a 700 metres d'altitud sobre el nivell del mar, banyades per la brisa mediterrània. Com funciona el club de vins de Casa Gourmet? A Casa Gourmet es pot adquirir aquesta selecció de 6 ampolles de garnatxa negra, bé a través de la botiga en línia casagourmet.es o bé per telèfon al 972 678 519. Els lectors i lectores també poden donar-se d'alta al Club de Vins, sense cost, i beneficiar-se de tots els seus avantatges: un refredador gratuït de vi i cava de Pulltex per a nous socis, despeses d'enviament gratuïtes a les seleccions mensuals i preus exclusius amb importants descomptes. I tot sense compromís de compra, de manera que el soci o sòcia pot saltar la selecció del mes que no us interessi.