Els apartaments turístics han tancat el juliol superant amb escreix les dades del 2019, amb un 21% més de viatgers i un 38% més de pernoctacions, segons l'Enquesta d'Ocupació en Allotjaments Turístics Extrahotelers publicada aquest dimecres per l'Institut Nacional d'Estadística. En concret, els apartaments turístics de Catalunya han registrat 265.103 viatgers i 1.480.131 pernoctacions en el setè mes de l'any, mentre que el 2019 hi va haver 190.998 viatgers i 1.215.623 pernoctacions. Per la seva banda, als càmpings el nombre de turistes ha pujat un 19,8% respecte de les xifres d'abans de la pandèmia, fins a 748.310; i hi ha hagut un 9,4% més de pernoctacions, fins a 4.312.909.

Amb aquestes xifres, Catalunya s'ha mantingut com a destí més popular de l'Estat en càmpings. Al conjunt de l'Estat el nombre de clients allotjats en aquest tipus d'establiments ha pujat fins als 1.856.780 i les pernoctacions fins a les 9.048.822, un 26,9% més que l'any passat. Pel que fa al turisme rural, el nombre de viatgers a Catalunya s'ha situat en 52.277, un 8,5% més que el 2019. En la mateixa línia, les pernoctacions s'han incrementat un 8,1% respecte fa dos anys, fins a les 184.014. El turista estranger impulsa el creixement A l'Estat, el juliol ha tancat amb 4.696.895 viatgers en el conjunt d'allotjaments turístics extrahotelers i 21,8 milions de pernoctacions. L'INE ha destacat que les pernoctacions han crescut un 38,8% en comparació amb l'any passat, impulsades sobretot pel turisme estranger. Així, les estades dels residents a l'Estat han baixat un 1,1%, mentre que les de no residents s'han incrementat un 135,8%. De mitjana, cada viatger hi ha estat 4,7 nits. Així mateix, les pernoctacions acumulades en els set primers mesos de l'any se situen per sobre dels nivells d'abans de la pandèmia, superant els registres del 2019. En un context marcat per la inflació, pel que fa als preus, l'INE constata que als apartaments turístics han augmentat un 12,6% respecte del mateix mes de l'any passat. En la mateixa línia, els preus dels càmpings han pujat un 5,5% de mitjana i en el turisme rural un 7,1%.