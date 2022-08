Inspecció de Treball ha acudit aquest dijous a l’oficina 35 de Correus de Barcelona per mesurar les condicions climàtiques del centre després que dimecres els sindicats UGT, CCOO i CGT interposessin una denúncia en la institució i aturessin l’activitat laboral de la sucursal per un «excés de temperatura».

Fonts de CCOO han explicat a Europa Press que Inspecció ha realitzat un requeriment a Correus perquè, quan es resolgui el problema, l’activitat es reprengui conforme a l’article 21 de la llei de protecció de riscos laborals, que permet als treballadors negar-se a treballar si es detecta que les condicions de treball són «perilloses».

La CGT ha indicat en un comunicat que el centre seguirà paralitzat fins que la Conselleria d’Empresa i Treball de la Generalitat «intervingui i decideixi les mesures que ha de prendre l’empresa per a la seva reobertura», ja que és l’autoritat laboral qui ha de determinar si es reprèn o no l’activitat.

Així, la CGT ha instat la Conselleria que «actuï i vigili perquè es compleixi la llei de protecció de riscos laborals i perquè es preservi la salut dels qui estan treballant a l’oficina».

Temperatures extremes

Els delegats de prevenció de riscos laborals de la UGT, CCOO i la CGT de Catalunya van comunicar que les temperatures a la sucursal oscil·laven entre els 32 i 33 graus, cosa que podia comportar «un greu risc» per a la salut dels treballadors.

Per la seva banda, Correus defensa que es tracta d’«una avaria en el sistema de climatització que espera que l’empresa proveïdora faciliti la peça de recanvi necessària per reparar-la», assegurant que hi han instal·lat sistemes de refrigeració provisionals.

CCOO ha concretat que els treballadors s’han traslladat a la sucursal número 1, a la plaça Letamendi, i a la unitat de distribució 29, al carrer de Còrsega de Barcelona.